Ataque contra Santa Cruz

Está claro que el ataque es contra Santa Cruz y está claro también que somos los cruceños los que estamos resistiendo la embestida del gobierno masista. En La Paz no se han movido quienes se esperaba que lo hicieran. Son pocos los departamentos (Cochabamba, Potosí, Tarija) que están realizando alguna resistencia al MAS, constituido en poder gubernamental. Por lo tanto, hay que ser conscientes de que todas las nuevas fuerzas policiales que vienen desde La Paz a esta tierra tienen como objetivo acallarnos. Arce cree que así, silenciada Santa Cruz, las leyes malditas prosperarán.

Por lo tanto, nos esperan días complicados en este paro y hay que darles la cara a estos avasalladores de la democracia y de la constitución. Avasallan desde los territorios tomados, hasta la letra de la Carta Magna. Quieren pedirnos cuentas de lo que llaman el “golpe de estado”, porque el legítimo descontento contra Morales surgió en Santa Cruz en octubre de 2019. Odian el “gobierno de facto” y nos imputan todas las responsabilidades.

Si lo que quieren es el enfrentamiento no hay nada qué hacer, sino aguardarlos. Esperemos que no sea eso. Ya lo sufrimos cuándo hace más de medio siglo éramos un pueblo pobre y desamparado y nos invadieron de manera alevosa con milicias armadas enviadas por el gobierno de entonces. Hoy es distinto porque dejamos de ser la aldea colonial. No buscamos combate, pero tampoco sometimiento. Santa Cruz confía en la fuerza y la palabra de todos los departamentos de la república y así como está dispuesta a conciliar si se eliminan las leyes malditas, también está dispuesta a resistir, como hasta ahora, desde sus calles.

Manfredo Kempff Suárez