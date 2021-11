Senador del MAS dice que la Policía y la Fiscalía incumplieron funciones en el caso del grupo armado en Guarayos

El senador por el MAS, William Tórrez, repudió la inacción de la Policía y la Fiscalía, a cuatro días de que un grupo irregular armado agredió, torturó y amedrentó con disparos de armas de fuego a 17 personas, entre periodistas, ciudadanos y policías en la zona de Las Londras, provincia de Guarayos.

“Hay acciones absolutamente repudiables. El Fiscal General debe rendir cuentas, debe explicar el Fiscal General, y por supuesto el fiscal departamental, de no haber actuado de forma inmediata, dada la gravedad del caso, que debe ser esclarecido y sancionado de forma ejemplificadora, en el tiempo y los plazos que establece la norma procedimental”, señaló el asambleísta.

Complementó que “lo que preocupa es que no hay una cohesión rápida de organismos especializados y llamados por ley, como son el Ministerio Público, pero también la Policía, que es el brazo operativo de la Fiscalía. No se necesitaba siquiera una denuncia oficial. En este caso debió actuarse de oficio y ordenar que la FELCC se constituya de forma inmediata, para detener a los actores”. Sentenció que el no haberlo hecho representa un incumplimiento.

El comandante de la Policía Boliviana, Jhonny Aguilera, aseguró este lunes que se encontrará a quienes cometieron el secuestro. “Les puedo decir que vamos a llegar a dar con los autores, eso les garantizo”, afirmó la mañana de este lunes Aguilera, al referirse escuetamente al hecho que fue ampliamente divulgado y que él calificó como “altercado”.

El sábado, dos días después de los hechos, la policía desplegó un nutrido contingente de 200 efectivos al sector, para iniciar las investigaciones. Mientras tanto, la Fiscalía cruceña, a través de su titular, Róger Mariaca, ratificó la destitución de los fiscales Grober Orlando Vega Lobo y Basilio Villa que cumplían funciones en las jurisdicciones de Guarayos y San Julián.

Pero explicó que lo hizo por considerarlos transitorios según las normas, y descartó de esa manera que su alejamiento responda a presiones ejercidas por grupos armados de avasalladores. Sin embargo, la indagación fiscal está retrasada por este problema.