Viceministro Ruiz: Gobierno ratifica predisposición al diálogo con sectores que se sienten afectados por la Ley 1386

“El Gobierno ha manifestado todo el espíritu de diálogo, y esperamos que así sea, para aclarar sobre la Ley 1386, que la verdad no le afecta a ningún gremial y a ningún transportista”, sostuvo el viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, este martes, jornada en la que se cumple el segundo día de paro indefinido convocado por cívicos cruceños y políticos de oposición.

Resaltó la importancia de generar espacios de diálogo, en este caso, para aclarar la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo.

“Entonces, es importante encontrar el diálogo y el debate, pero es difícil encontrar el diálogo y el debate con una oposición que no escucha, que solo grita, que no propone, que ayer (lunes) de ‘pititas’ se han pasado a ser ‘pititos’, no tienen propuesta y nosotros estamos abiertos a dialogar y a debatir y a encarar los desafíos que tiene el país”, ratificó.

Sobre el paro cívico, afirmó que, tras la primera jornada de la protesta, el mensaje de la población fue claro y contundente, porque quiere trabajar.

“Por eso es que el paro cívico, o el paro convocado, es de muy bajo impacto, yo creo que más del 85 por ciento de los bolivianos están trabajando”, subrayó.

Fuente: ABI