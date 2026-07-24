Senado aprueba ley para impulsar ruta alterna entre La Paz y Cochabamba

La Cámara de Senadores aprobó este jueves el proyecto de ley que declara de prioridad nacional la construcción de la carretera Río Abajo–Quillacollo, una vía alterna que conectará los departamentos de La Paz y Cochabamba. La norma fue remitida al Órgano Ejecutivo para su promulgación.

El presidente del Senado, Diego Ávila, confirmó la aprobación de la iniciativa tras el tratamiento en sus estaciones en grande y en detalle.

«Queda aprobada la presente ley. Debe ser remitida al Presidente de la República para su sanción definitiva», manifestó.

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Proyecto

El proyecto ya había recibido el visto bueno de la Cámara de Diputados y busca incorporar el nuevo tramo a la Red Vial Fundamental para fortalecer la integración caminera del país.

Según la propuesta, la futura carretera permitirá reducir el tiempo de viaje entre La Paz y Cochabamba hasta aproximadamente cuatro horas, además de descongestionar la actual ruta principal.

Durante el debate, varios legisladores respaldaron la iniciativa y coincidieron en que la obra impulsará el desarrollo económico de las regiones que atravesará.

Ruta alterna La Paz-Cochabamba

El senador Manuel Ormachea explicó que el objetivo es garantizar la incorporación del tramo a la Red Vial Fundamental para asegurar el financiamiento de su construcción.

«Lo que queremos es que se incorpore a la Red Vial Fundamental para que se genere un compromiso económico del nivel central del Estado y del Órgano Ejecutivo, para que eventualmente se pueda pavimentar esa carretera y llegar de La Paz a Cochabamba, y viceversa, en un estimado de tres horas y media», afirmó.

Ejecutivo

La norma autoriza al Órgano Ejecutivo, a través de los ministerios de Obras Públicas, Economía, Relaciones Exteriores, Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente, a gestionar las acciones necesarias para viabilizar la ejecución del proyecto.

Al finalizar la sesión, los senadores entonaron el Himno a La Paz en conmemoración del mes aniversario del departamento.