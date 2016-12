Viceministro Villa sospecha que gente que defiende intereses grupales azuzó su secuestro

Villa agradeció la “entereza” de los policías quienes lo acompañaron, lo rodearon y recibieron los golpes que iban dirigidos a él durante las horas que duró su secuestro a manos de un grupo de comunarios de Entre Ríos, en el trópico de Cochabamba.

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Pedro Villa. Archivo ABI

La Paz, 27 dic (ABI).- El viceministro de Régimen Interior, Pedro Villa, dijo el martes que sospecha que gente que defiende intereses grupales azuzó su secuestro, en la localidad de Entre Ríos, el fin de semana, porque la dirigencia de la comunidad fue rebasada.

Entre el viernes y el sábado, comunarios de esa región bloquearon la carretera Cochabamba-Santa Cruz, además retuvieron por varias horas al viceministro Villa y a un grupo de policías que intentaban mediar en el conflicto generado a raíz del rechazo del proceso a implicados en el linchamiento de dos supuestos delincuentes.

“Pedían mi cabeza, temí por mi vida”, dijo en entrevista con redes televisivas.

Agregó que pensó en su antecesor, Rodolfo Illanes, quien murió a manos de cooperativistas mineros, como también en su familia y amigos, y agradeció la “entereza” de los oficiales de la Policía quienes lo acompañaron, lo rodearon y recibieron los golpes que iban dirigidos a él.

Villa denunció que un grupo de personas rebasó a la dirigencia, y reflexionó que “no es posible que una minoría rebase a la dirigencia y pretenda rebasar a las autoridades legalmente constituidas, y no es porque sea mi persona, cualquier ciudadano tiene derecho a la libre locomoción, y no puede ser que terceras personas sean afectadas por un conflicto en el que no tienen parte”.

Manifestó que deben analizarse mecanismos para que todas las autoridades locales y nacionales, tengan la seguridad respectiva, “tenemos que comprender que los conflictos se van a resolver no a la fuerza, no tratando de intimidar, no yendo contra la integridad física de las personas, sino en base al diálogo”, sostuvo.

La autoridad confirmó que se iniciará un proceso legal contra quienes estén involucrados en su secuestro.