¿El plan nuclear de Corea del Norte era financiado desde Londres?

El Gobierno británico congeló los activos de una compañía de seguros norcoreana que operaba en una casa de los suburbios londinenses.

La Corporación Nacional de Seguros de Korea (KNIC, por sus siglas en inglés), una empresa estatal norcoreana que funcionaba en una casa de Blackheath de Londres, ha sufrido el congelamiento de todos sus activos por parte del Gobierno británico. La decisión fue tomada con base en las resoluciones de Naciones Unidas que sancionan el programa nuclear norcoreano.

Ya el año pasado la Unión Europea (UE) había sancionado a KNIC por “generar importantes ingresos en divisas que se utilizan para apoyar al régimen en Corea del Norte”. Según las autoridades, la compañía podría ser una de las fuentes de financiamiento del programa nuclear de Pionyang.

El diario británico ‘The Sun‘ apuntó que la empresa estaba cerrada desde el 6 de octubre del 2016 y sostuvo que dos funcionarios norcoreanos que trabajaban allí podrían haber sido deportados. No obstante aclararon que el Gobierno del Reino Unido no confirmó esta información.

La compañía funcionó durante 20 años en Londres -explicó ‘Sunday Times‘- y el mecanismo de funcionamiento habría sido la demanda de dinero contra otras aseguradoras de origen británico.

Por su parte ‘The Guardian‘ reseñó que a través de las regulaciones de la UE, el Reino Unido “impone restricciones a una serie de productos que entran o salen de Corea del Norte”, así como también “una prohibición de viajar y la congelación de activos” de aquellas personas y empresas que brindan apoyo a “los programas de armas de destrucción masiva y misiles balísticos”.

En el mismo sentido ese medio de comunicación informó que “han sido congelados” fondos de cuatro ciudadanos norcoreanos en Hamburgo que “dirigían la sucursal de KNIC en Alemania”.

Fuente: actualidad.rt.com