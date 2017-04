El precio de alimentos básicos se duplicó en la década de Evo

Arroz, azúcar, carne, papa, tomate, pollo y aceite tuvieron un incremento promedio del 100%. Según estudios, el salario real no cubrió el alza del costo de vida en Bolivia.

Venta de verduras en un mercado. | Foto archivo | Los Tiempos

El precio de alimentos básicos se duplicó en la última década

El precio de al menos siete de los principales alimentos de la canasta familiar se duplicó en los últimos 10 años. Desde 2008 hasta la fecha el arroz, azúcar, carne de res, papa, tomate, pollo y el aceite tuvieron un incremento promedio del 100%. Según un estudio del CEDLA, en una década el salario real no cubrió el alza del costo de vida.

Justiana Mamani recuerda con nostalgia que hace 10 años disponía de 100 bolivianos para el mercado y eso “era una fortuna”. Hoy, salir a comprar es una tortura porque los precios de los principales productos se duplicaron.

“Hace 10 años yo compraba una arroba de papa en 18 y 20 bolivianos. Recientemente he comprado una arroba en 55 bolivianos, hasta en 60 me han querido vender. El año pasado, en tiempo de sequía, ha llegado a costar 85 bolivianos. Ya no alcanza el dinero”, renegó Mamani. “Cada año, los alimentos que más consumimos suben los precios. Suben los sueldos, suben las cosas”, indicó.

Página Siete realizó un sondeo con 20 madres y padres de familia, quienes realizaban compras de fin de semana en los mercados Rodríguez y Sopocachi, y comercios cercanos a las calles aledañas de la Garita de Lima, Cementerio General y El Tejar.

Para María Luz Chávez, quien ayer realizaba sus compras cerca del Cementerio General, los precios del arroz y el azúcar son los que más se incrementaron en la última década.

“El arroz y el azúcar son los alimentos que más subieron de precio. Hace 10 años, uno se podía comprar una libra de arroz desde un boliviano con 80 centavos. Ahora cuesta mínimo tres bolivianos con 50 centavos, depende de la marca”, refirió.

Según la madre de familia vecina de San Pedro, hace 10 años una persona podía comprar una libra de azúcar entre 1,50 y dos bolivianos. “Ahora es más caro y vale el doble. Cada año suben los precios de los alimentos que más consumimos. Suben los sueldos y automáticamente suben las cosas”, lamentó.

Salario real y alza de costos

En 10 años (2006-2015) el salario básico real sólo se incrementó en 22,4% y no compensó el crecimiento de la inflación, que alcanzó en este período un 62,1%, según un análisis del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA).

Otro estudio realizado por el IBCE, sobre la base de datos del INE, da cuenta que el salario medio nominal, que en 2004 llegaba a 2.270 bolivianos, en 2016 alcanzó a 4.366 bolivianos. Entretanto, el salario real en el sector privado disminuyó de 1.610 bolivianos en 2004 a 1.562 bolivianos en 2016.

El investigador del CEDLA Bruno Rojas explicó que en términos nominales el salario básico creció en 84%, pero en los hechos el salario real creció mucho menos y su poder adquisitivo se devaluó en este período. “En el sector privado, entre 2006 y 2015, el salario básico se incrementó en 84% en términos acumulados o reales, pero si se refiere a su poder adquisitivo el salario real sólo se incrementó en 22%, mientras que la inflación acumulada fue de 62%”, dijo.

Esto significa que en los últimos 10 años los aumentos salariales que dispone anualmente el Gobierno han sido insuficientes para mejorar el salario real, y por lo tanto su poder de compra en el sector privado.

Para comparar, en 2006 se podía comprar con un boliviano cinco panes y ahora, sólo dos. El kilo de carne costaba menos de 15 bolivianos y actualmente oscila entre 35 y 60 bolivianos.

Quejas en mercados

Ajetreada y cargando bolsas cerca del Cementerio General, Silvia Miranda, vecina del barrio de Miraflores, contó que el precio de la papa es el que más se ha disparado en está última década. “La arroba de papa ha subido una barbaridad, antes compraba una arroba en 30 bolivianos. Ahora, una buena papa cuesta 50 y 55 bolivianos”, sostuvo.

El tomate es otro de los productos más costosos, según Miranda. “Hace 10 años la libra de tomate costaba 1,50 bolivianos. Ahora, un buen tomate cuesta 2,50 o tres. Todo es por culpa de la inflación. Con cada subida del incremento de salarios, automáticamente todo sube”, dijo.

Claudia Careaga, vecina de la zona de Vino Tinto, aseguró que cada año se incrementa el precio de la papa . “La arroba valía entre 25 y 30 bolivianos. Ahora cuesta entre 45 y 50 bolivianos”, comentó.

Añadió que el pollo es otro de los alimentos que cada año sube de precio. “Una podía comprar el kilo de pollo en nueve y 10 bolivianos. Ahora no baja de 13 bolivianos”, explicó la mujer.

Mery Limachi aseguró que la carne y el pollo son los más caros en relación con años pasados. “Hace 10 años un kilo de carne de res se podía comprar con 20 bolivianos y el pollo costaba nueve. Estos tiempos el sueldo ya no alcanza para comprar un kilo de carne por 45”, comentó.

Apolinar Camacho contó que hace una década podía comprar un litro de aceite por siete bolivianos. “Hoy el más barato vale 13 bolivianos, no se puede encontrar por menos”, indicó.

Página Siete /Anahí Cazas / La Paz