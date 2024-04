Exministro de Evo cuestiona que el Gobierno no habló del caso YLB en tres años y medio de gestión

“No me digan ‘yo asumo un cargo y tres años y medio después me entero de que había habido una falla’. No señor. Abandonaron la estrategia”, manifestó Carlos Romero

Carlos Romero es exministro de Gobierno Fuente; Unitel



En medio de las irregularidades detectadas en torno a la industrialización del litio y que tiene en el foco de la tormenta a Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), el exministro de Gobierno, Carlos Romero, cuestionó que el Gobierno de Luis Arce no habló de la situación de la planta de litio en tres años y medio que lleva de gestión. “No me digan ‘yo asumo un cargo y tres años y medio después me entero de que había habido una falla’. No señor. Abandonaron la estrategia”, manifestó este jueves la exautoridad. De esta manera, el exministro cuestionó el manejo de este caso, considerando que no se lleva delante de manera técnica y lamentó la situación del exministro de Minería, Luis Alberto Echazú, y el exgerente de YLB, Juan Carlos Montenegro. En torno a la situación de estas exautoridades, Romero sostuvo que se ha generado un escenario de hostilidad, de amedrentamiento, de alevosía, de instigación, de persecución, de atropello y con miras de llevar aprehendida a los implicados con una orden de conducción. Mientras tanto, el ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, expresó que la deficiente gestión de YLB entre 2008 y 2020 frenó y puso en riesgo el proyecto de desarrollo del litio en el salar de Uyuni, pero se dio un punto de inflexión que corrigió fallas de diseño e ingeniería para reencauzarlo y evitar mayores daños económicos al Estado. YLB presentó una demanda penal en contra de 12 de sus exdirectivos y una empresa contratista por problemas encontrados en 18 piscinas evaporíticas, con un daño económico de Bs 425 millones. Las piscinas no pueden entrar en operaciones y afectan en la provisión de materia prima a la Planta Industrial de Carbonato de Litio, inaugurada en diciembre del año pasado tras superar todos los problemas detectados. “Argentina está exportando 6.000 millones de dólares. Chile, el 2021, exportó más de 6.000 millones de dólares ¿Cuánto hemos exportado nosotros? Ni 200 millones de dólares ¿Quién es el responsable? ¿Quién está a cargo de la gestión del litio?”, volvió a cuestionar Romero.