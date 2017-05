El antiguo túnel que multiplicó los misterios de Teotihuacán, la ciudad prehispánica de los dioses

El hallazgo en 2010 de un túnel bajo Teotihuacán permitió el descubrimiento de miles de piezas, pero también plantea nuevas preguntas sobre la ciudad más grande del continente en su tiempo.

En 2010, arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México encontraron en la ciudad prehispánica de Teotihuacán un túnel que permitía la entrada bajo el templo de Quetzalcóatl.

A lo largo de estos siete años, la exploración que está a punto de terminar reveló diversos vestigios que abrieron nuevos temas de debate sobre lo que hasta entonces se conocía de la que fue la ciudad americana más grande de su tiempo.

RT entrevistó a Sergio Gómez Chávez, arqueólogo mexicano que está a cargo del proyecto de excavación en este yacimiento, quien muestra cómo este túnel multiplica las interrogantes sobre el origen de la llamada “ciudad de los dioses”.

RT: ¿Por qué no sabemos quién fundó Teotihuacán?

SG: Tenemos dudas sobre los orígenes. Sabemos que estos se remontan a 400 años antes de Cristo, que es cuando llegan pequeños grupos a poblar el valle de Teotihuacán, pero no sabemos con exactitud cuál es su origen, tenemos esa duda. En los últimos años, se han realizado investigaciones en áreas donde se han encontrado evidencias muy antiguas, pero son trabajos muy recientes. Apenas se está generando información sobre los primeros momentos de la ocupación, sobre la fundación de Teotihuacán.

Reuters

RT: Se habla de un origen multiétnico de Teotihuacán, ¿qué permite aseverar esto?

SG: En las primeras fases de Teotihuacán, diversos grupos se dedicaban a la cuestión agrícola hacia el año 400 antes de Cristo. Poco antes de su surgimiento, existió un fuerte desarrollo económico, social y cultural en el que se establecieron vínculos con otras culturas desarrolladas de la época. Teotihuacán ya tenía entonces relaciones con sitios tan alejados como la zona maya, Guerrero y Puebla. ¿Cómo lo sabemos? Por los materiales de esos lugares que se han encontrado.

Tenemos evidencias de que desde los orígenes de Teotihuacán se integraron diversos grupos que llegaron a la zona. Llegaba gente nueva y se asentaba en lo que después va a ser la ciudad. Se trataba de grupos con diversos orígenes etnolingüísticos y conforme pasa el tiempo se integran junto a los teotihuacanos étnicos, junto a los que componían la población originaria del valle. Estos migrantes fueron seguramente los que indujeron el desarrollo urbanístico.

Alrededor del año 200 después de Cristo, sigue viniendo gente de otros lugares, pero en lugar de integrarse en la cultura teotihuacana como al inicio, mantienen las tradiciones de sus lugares de origen. Hemos encontrado un barrio de migrantes de Oaxaca que se asentaron en la periferia y mantuvieron durante siglos sus costumbres. También hay evidencia de gente de Michoacán, de gente de Veracruz y de la zona maya. En todos esos grupos mantuvieron sus tradiciones propias, porque sabemos que enterraban a sus muertos como se hacía en sus lugares de procedencia y usaban objetos importantes de origen ritual. También tenían un tipo de alimentación diferente.

Esto daba a la ciudad una característica particular, porque debía existir un sistema de gobierno capaz de integrar los diversos intereses culturales de estos grupos. Ahí nos encontramos con un problema, porque no tenemos evidencia de cómo se organizaba y estructuraba el poder y su sistema de gobierno, hasta hoy, solo hay hipótesis. Algunos dicen que era un gobierno compartido. Mi propuesta y la de otros es que había un solo gobernante, muy poderoso, que tenía a su cargo una serie de instituciones.

RT: ¿Cómo fue el hallazgo del túnel de Teotihuacán en 2009 y qué ha revelado desde entonces?

SG: Al inicio, planteamos la hipótesis de que en ese lugar se debían encontrar los restos de las personas que gobernaban Teotihuacán. Después de casi ocho años de trabajo continuo, tuvimos que desecharla porque no se localizó ninguna tumba que la confirmara. Sin embargo, más de 8.000 objetos importantes encontrados nos dan infomación sobre otros aspectos relacionados con el origen de Teotihuacán.

Se encontraron una serie de figuras que plantean una teoría interesante sobre el origen del lugar. Hay cuatro figuras completas y fragmentos de otra. La hipótesis que manejo es que esas esculturas son la representación en piedra de los fundadores de Teotihuacán.

Pero no solo hallamos estas esculturas. Tenemos 5.000 objetos que los teotihuacanos importaron desde Guatemala, el mar Caribe y las costas del Pacífico. Entre ellos hay piezas de ámbar, hule y mercurio.

RT: ¿Qué significado tiene este mercurio?

SG: Es una representación simbólica de los ríos y lagos del inframundo. Se trata de la cantidad más grande de mercurio que se ha encontrado en un sitio arqueológico.

RT: ¿Se encontró alguna tumba o información sobre los fundadores de Teotihuacán en el túnel?

SG: Encontramos tres figuras femeninas y otra masculina completa, pero debió existir otra fémina de la que encontramos fragmentos. Cuando las levantamos del depósito, nos percatamos de que llevaban algo atrás. Al limpiarlas en el laboratorio descubrimos restos de unas bolsas que portaban espejos de pirita y muchos objetos de jade o de obsidiana.

Los espejos no se usaban como hoy, para mirarse. Se trataba de instrumentos para la magia y la adivinación. Eran portales a través de los cuales se veía el pasado y el futuro. Creemos que estos objetos de jade y de pirita eran usados por quienes se dedicaban a la geomancia y la adivinación. Con ellos realizaban rituales en los que determinaban dónde se debía fundar un lugar sagrado, dónde erigir templos templos.

En la exploración del túnel nos planteábamos encontrar tumbas. Eso hubiera sido importante, porque nos habría dado pistas sobre el poder y el sistema de gobierno de la ciudad.

Es muy probable que los teotihuacanos sacaran objetos del túnel y no descartamos que existiera alguna tumba en el lugar. Hay evidencias de que algo muy pesado fue retirado, arrastrado de adentro hasta afuera. No podemos concretar qué fue, por eso no descartamos ninguna opción.

Reuters

RT: ¿Qué información existe sobre la caída de Teotihuacán?

S.G.: Hay evidencias de que alrededor del año 700, muchos edificios públicos de gran tamaño fueron incendiados intencionalmente y destruidos probablemente por la misma población. ¿Cómo sucedió esto? Fue un proceso muy largo en el que se conjugaron una serie de factores contradictorios que llevaron al colapso de Teotihuacán.

Había una extrema desigualdad social al final de Teotihuacán y un escaso desarrollo tecnológico, una dependencia absoluta con respecto a otros sitios de los que importaban toneladas de alimentos. Dejaron de producir. Hoy la Ciudad de México no produce sus alimentos sino que los importa. Imagínate ahora qué sucedería si sus líneas de suministro se corta: el caos. Se dio una extrema desigualdad y un vacío de poder, algo que se observa en el cierre de calles de la ciudad.

Hoy, la inseguridad en México es tal que se cierran los extremos de calles con casetas de vigilancia. Eso se debe a que hay un vacío y el Estado no cumple con su cometido, que es dar seguridad. Eso mismo ocurrió en Teotihuacán: las calles fueron cerradas por muros debido a la fuerte inseguridad. Los mismos teotihuacanos acabaron destruyéndola. En el año 750 después de Cristo ya no vivía nadie allí.

RT: Teotihuacán es el sitio arqueológico más visitado del país, y ha vivido polémicas por la construcción cercana de un Walmart y la celebración de espectáculos de luces en el lugar, ¿cómo podemos entender su importancia con estos usos que le damos ahora y cómo se puede proteger?

S.G.: En la actualidad hay varias disposiciones, leyes y también compromisos internacionales que protegen las área de monumentos arqueológicos. Creemos que se deben hacer cumplir. Es la única forma de evitar que el sitio siga sufriendo daños.

Uno de los principales problemas es el crecimiento de la mancha urbana. Las comunidades alrededor siguen creciendo, y al haber mayor número de población se requiere agua, luz y drenaje, vivienda y todo eso remueve el subsuelo. Sabemos que abajo hay restos arqueológicos y existen leyes que prohíben la construcción, pero también hay otras que la permiten, por lo que es necesario hacer trabajos previos de salvamento para hacer cumplir las leyes y los acuerdos que México ha firmado.

Al-Dabi Olvera

Fuente: actualidad.rt.com