Estado convertido en Pasanaku Masista

Arturo Murillo P

El presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera y los ministros se llenaron la boca con el argumento de ser los patriotas y sacrificaban el tiempo y sus familias en el “trabajo” de la administración gubernamental, que resultó ser mentira; al contrario, los jerarcas masistas no sólo cayeron en una monstruosa corrupción sino también han tomado por asalto al Estado.

El caso señalado no es una situación aislada, sino es política y gestión definida por el propio Evo Morales, quien ordenó (a pedido de las “organizaciones sociales” oficialistas) la purga de funcionarios independientes y técnicos en el Estado y pidió que solamente trabajen personas militantes del “proceso de cambio” (Movimiento Al Socialismo), decisión tomada a manera de venganza tras haber perdido el referendo del 21F, promovió el despido de los funcionarios que votaron por el No a la perpetuación de Morales. http://www.infobae.com/2016/ 03/09/1795678-evo-morales- pidio-la-renuncia-los- funcionarios-que-votaron-el- no/

La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, también salió a dar línea y perseguir a los trabajadores estatales que votaron por el No, manifestó que los funcionarios que no apoyaron con su voto la re-re-relección “deberían dar un paso al costado”; es decir, renunciar a sus fuentes laborales por su pronunciamiento democrático de rechazo a la ambición de poder perpetuo de su “jefazo”. http://eju.tv/2016/03/montano- funcionarios-votaron-no-lo- mas-logico-retirarse/ Solamente, faltaba que la señora Montaño diga “den un paso al costado” para colocar ahí un familiar mío; pues, hay voces que la diputada habría participado del “cuoteo de pegas” para sus familiares.

La prueba de que la “repartija de pegas” entre los masistas es una política gubernamental se demuestra con la declaración del mismo Presidente Morales; cuando le preguntaron sobre los cuatro hermanos del ministro de la Presidencia, René Martínez, que trabajan en entidades gubernamentales, Evo respondió que no le parecía pecado que los familiares de sus ministros trabajen en el Estado. Con ésa declaración santificó la “repartición de pegas” entre los masistas. Pero, que Evo Morales haya dado su visto bueno al “cuoteo de pegas” entre sus correligionarios no quiere decir que esté bien, sino los ministros y otros jerarcas masistas están actuado con avaricia, ambición, oportunismo, nepotismo y decidieron tomar por asalto al Estado, a parte de la monumental corrupción, han colocado a sus familiares en puestos decisivos, brindándoles “seguridad laboral” a clanes familiares y con sueldos jugosos, gracias al parentesco y militancia están en lugares que tal vez nunca hubieran accedido por falta de capacidad y méritos.

La exnovia del vicepresidente Álvaro García Linera, Shirley Orozco, que nunca había desempeñado ningún cargo diplomático fue premiada el 2008 con el nombramiento como Cónsul General en Río de Janeiro, Brasil, con un sueldo de miles de dólares.

El ministro Luis Arce tiene a su esposa, Lourdes Durán, en una Gerencia del Banco Unión, su hijo en YPFB denunciado por corrupcion http://corruptosbol.blogspot. com/2015/01/diputado-de-un- dice-que-hijo-de-arce.html

La diputada suplente Valeria Silva también logró lo suyo, su hermana Lucía Silva fue ubicada en la financiera estatal Banco Unión; en tanto, Gabriela Silva, la segunda hermana, en el Ministerio de Relaciones Exteriores; buena política del “vivir bien”.

No podemos olvidar el clan Morales Dávila, http://www.eldiario.net/ noticias/2017/2017_04/ nt170429/politica.php?n=35& ministros que vendieron tractores y dejarnos sus herederos en la Asamblea, nadie se libra.

Pero, el más sobresaliente es el ministro de Justicia y de Transparencia Institucional, Héctor Arce, quien habría batido el récord. En los últimos días circularon en las redes sociales las denuncias de que sus hermanas, hijas, yernos, cuñados, tíos y hasta sus exmujeres trabajan en instituciones estatales. Hasta ahora, Arce sólo salió a explicar, en ANF, que él quien no colocó a Marco Antonio Cuba, exmarido de su hermana, en la dirección del SEGIP; http://www.rimaypampa.com/ 2017/04/la-hermana-del- ministro-arce-zaconeta.html#. WQctA7VGDT4.twitter este caso es muy escandaloso porque Cuba fue denunciado por corrupción en la institución de identificaciones http://eju.tv/2017/04/la- hermana-del-ministro-arce- trabaja-en-ypfb-y-su-excunado- es-mandamas-del-segip/

Los medios de comunicación informaron que compró un lote de 350 scanners que la institución no necesitaba, lo peor es que adquirió con un sobreprecio. Según las publicaciones de prensa, Marco Antonio Cuba compro en 5.144 dólares cada scanners cuando en el mercado valen solo 1.990 dólares la unidad; es decir, en esa adquisición habría un sobre precio de más de un millón de dólares. http://eju.tv/2017/01/el- segip-instruye-auditoria-tras- denuncia-de-sobreprecio-en- compra/ .Vistos los antecedentes, es muy claro y serio el asunto; los ministros y jerarcas masistas más rabiosos del gobierno, quienes alientan la re-re-reelección a ciegas tienen el objetivo principal de seguir con el cuoteo de pegas y nepotismo colocando a sus familiares en cargos decisivos y bien remunerados; entonces, es natural que deseen que el asalto a las entidades del Estado continúe por cinco, 10, 20 o más años, seguida de corrupción impune.

No es muy creíble que se estén sacrificando por la patria, sino por las pegas jugosas y los “exilios dorados” de la aristocracia masista, sus familiares y allegados. Hasta hoy, gente inmoral, como son los jerarcas del oficialismo, fueron agrediendo, denigrado y acusando de todo a ciudadanos y periodistas independientes y críticos a la administración ineficiente y corrupto del MAS, incluso a políticos de la oposición; sin embargo, “el sol no se puede tapar con el dedo”, hoy siguen develándose los hechos de corrupción, las repartijas de pegas y encubrimiento a las irregularidades del masismo inmoral, peor que los “neoliberales”. No hay que llenarse la boca de patriota para enmascarar los hechos escándalosos. Queremos ver a los “revolucionarios”. ¿Qué dirán ahora los Lineras, los Arces, las Gabrielas, Dávila, Salvatierras y otros? al parecer, nadie se salvará de los enredos azules.

El cuoteo en la justicia es otro caso, eso lo dejaremos para los siguientes meses, pero el “cambio” y el “buen vivir” resultó una estafa para los bolivianos sino una estrategia de corrupción, asalto, repartija y enriquecimiento de los jerarcas y clanes familiares de los masistas.

Senador de la República