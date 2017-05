¿Por qué mi novio no publica fotos de nosotros en sus redes sociales?

Cuando nos sentimos totalmente enamoradas, queremos gritarlo a los cuatro vientos. Ahora que existen las redes sociales, se han vuelto en el canal elegido de muchas parejas para presumir su amor y lo maravillosa que es su relación.

Sin embargo, no todas las parejas usan su cuenta de Facebook o Instagram para demostrar lo mucho que se aman. Hay chicos que prefieren evitar expresar su amor por las redes sociales y simplemente se reservan esos momentos para cuando te tenga frente a frente.

Algunas mujeres no tienen problemas con que sus novio no publiquen fotos con ellas en sus redes sociales; sin embargo, hay otro grupo que les hace pensar que quieren ocultar su relación y coquetear con otras chicas.

¿Tampoco no entiendes por qué tu novio no publica fotos de ustedes en sus redes sociales? ¡Aquí te decimos algunas razones!

No quiere ir demasiado rápido

Entre sus contactos tiene a sus amigos, familiares, compañeros de estudio, trabajo y puede ser que tu novio todavía no esté preparado para que su círculo social se entere que está en una nueva relación. ¡Tranquila! Al comienzo suele pasar, pero conforme la relación se vuelva más sólida, tu chico te pondrá sorprender con alguna publicación.

Todavía no se siente segura de la relación

Cada mujer posee un sexto sentido y sabemos muy bien cuándo una relación no funcionará. Cuando una persona no se siente segura de la relación, prefiere no publicar fotos de su pareja porque no sabe si seguirán o acabarán en poco tiempo. Esto suele pasar al comienzo de toda relación.

Porque también hay comentarios malintencionados

Hay personas que simplemente no saben medirse con sus comentarios. Hay quienes han tenido una relación que ha sido un fracaso total y volver a intentarlo puede provocar burla por parte de sus amigos. Si ahora publica fotos contigo en sus redes sociales, le pueden hacer recordar su pasado, incluso pueden haber comentarios que te hagan sentir incómoda.

Prefiere que nadie se entere

Esto pasa con algunos hombres. Quieren seguir manteniendo su imagen de chico soltero ante su círculo social. Evalúa si te interesa tener un novio que no tiene el interés de respetar la relación.

Para finalizar

Debes tener muy claro que Facebook es una simple red social. Si no lo publica, no significa que no te quiere o la relación no va en serio. Es mejor darle importancia a los detalles que tiene contigo en la vida real que en las redes sociales. Disfruta de pasar tiempo con él y de fortalecer su amor día a día. Que tu relación no gire en torno a las redes sociales.

Fuente: whatthegirl.com