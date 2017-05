¿Quiénes son racistas y verdaderos discriminadores?

Arturo Murillo

Sin Anestesia

En 11 años, el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) y la administración de Evo Morales profirió una serie de calificativos y hasta agresiones contra los políticos de la oposición, varios periodistas y algunos ciudadanos; se burlaron insistentemente de las mujeres, mostraron actitudes machistas contra algunas funcionarias públicas y el mismo jefe de Estado emitió palabras denigrantes como aquella que dijo: “no quiero pensar que es lesbiana”, refiriéndose a la ministra de Salud, Ariana Campero, ( https://shar.es/1RfDne )

El 3 de abril de 2012, el Presidente Morales agredió verbalmente, entre sonrisas, a dos trabajadoras jóvenes de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) preguntándoles ante las cámaras de los medios televisivos presentes, si ellas eran “¿perforadoras o perforadas?” https://youtu.be/q00Lup9WQPg Las dos mujeres simplemente agacharon la cabeza ante el insulto; sin embargo, ninguna autoridad se pronunció.

El vicepresidente Álvaro García Linera, en febrero de 2014, ofendió a los ciudadanos con virus de inmunodeficiencia humana (VIH) al exclamar que a los golpeadores de las mujeres había que tratarlos como a “sidosos”. “Pandilla de inútiles, tontos, mejunje” y otros calificativos fueron utilizados por García contra los políticos opositores, pero el Vicepresidente, en octubre de 2012, advirtió: “estoy entrando a Internet y voy anotando con nombre y apellido los insultos que le hacen a nuestro Presidente”.

El exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, en septiembre de 2016, fustigó contra algunos medios de comunicación y periodistas a quienes les agravió llamándolos “bufones a sueldo” que vivieron “a costillas del imperio” norteamericano y que buscan dañar la imagen del presidente Evo Morales para “cobrar un plato de lentejas” a la embajada de EEUU, registrado en los medios de información. http://www.noticiasfides.com/nacional/politica/ministro-quintana-llama-a-periodistas-bufones-a-sueldo-y-que-cobran-un-plato-de-lentejas-de-eeuu-370197-370093

Los insultos y las agresiones del gobierno de Morales, incluso, fueron compendiadas en un libro completo titulado “Evadas”; pero ninguna autoridad, menos el Viceministro de Descolonización, se pronunció o “movió un dedo” para frenar legalmente esta práctica de agresiones y manifiestos discriminatorios. Hago la reflexión sobre algunas agresiones verbales de autoridades del gobierno del MAS porque recientemente fui convocado por la fiscal Alejandra M. Quintanilla Lang, del distrito de Cochabamba, a denuncia del viceministro Félix Cárdenas, que me “acusa” de una infeliz expresión que vertí el año pasado en entrevista con Radio Panamericana; sin embargo, ya expliqué sobre el error involuntario y pedí las disculpas del caso públicamente, situación que no hacen los agresores masistas.

No hay que darle muchas vueltas a las cosas. El Viceministro de Descolonización no tiene ningún interés genuino de que las normas se apliquen correctamente, nunca dice nada cuando se trata de infracciones cometidas por el oficialismo pero ante un error de cualquier opositor salta a la yugular y usa la justicia para perseguir y amedrentar. La agencia de noticias EFE develó el objetivo real del gobierno de Morales al implementar la Ley 045 Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, el medio de información español afirmó que “La ley antirracista deriva en Bolivia en mecanismo de persecución y censura”, se advierte que “la ley contra el racismo y la discriminación que rige en Bolivia desde 2010 se ha convertido por su ambigüedad en un arma de persecución política y de censura para la prensa”. (EFE, 2-04-2015).

La administración de Morales está instrumentalizando la Ley 045 en contra de algunos políticos y periodistas críticos. Puntualmente, la reactivación de mi “caso” deduzco que se trata de una venganza por el trabajo de fiscalización y denuncias de irregularidades el gobierno. El régimen tiene claro que su futuro depende de la generación de miedo contra los ciudadanos que investigan, develan, denuncian y rechazan las anomalías que cometen los masistas con los recursos y bienes públicos, sino que estemos callados y vayamos acostumbrándonos a vivir con miedo y sometidos como en Ecuador, Nicaragua, Venezuela, Cuba, China o Corea del Norte, con el fin de allanar la vía política para la reelección indefinida de Morales y García.

En los últimos años, el periodismo independiente fue arrasado y asfixiado. El año pasado se exiliaron dos periodistas y un propietario de una radioemisora, Carlos Valverde, Wilson García Mérida y el exsenador cruceño Guido Guardia, respectivamente. También, varios periodistas perdieron sus fuentes laborales por la presión gubernamental a los dueños de los medios para que sean retirados si querían recibir publicidad estatal, sucedió con Amalia Pando, John Arandia, Enrique Salazar, Gonzalo Rivera y Andrés Gómez.

Pero, la estrategia del miedo y la persecución aún tiene “reparos” en la Asamblea Legislativa porque algunos diputados y senadores, electos por la ciudadanía, nos negamos a tolerar y claudicar ante el amedrentamiento sino seguiremos investigando y desvelando la corrupción. La advertencia masista fue explícita contra la mayoría de los legisladores que sacan a luz la corrupción, todos fueron denunciados con cualquier argucia ante el Ministerio Público, dirigido por el exconstituyente del MAS, Ramiro Guerrero, y enjuiciados en las instancias judiciales, donde el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Pastor Mamani, se declaró admirador de Morales y dispuesto a abrir la Constitución para efectuar una “justicia revolucionaria”.

Los bolivianos se enteraron de la corrupción monstruosa del gobierno del MAS tras las investigaciones de varios legisladores como los casos de BoA, Fondo Indígena, alfombras persas, corrupción en YPFB, libretas militares y títulos falsos, “pasanaku” de pegas de jerarcas masistas, etc. Ahí, la explicación de las represalias jurídicas que organiza el gobierno del MAS. Sobre la reactivación del proceso judicial en la Fiscalía contra mí ya fue aclarado e incluso efectuado las disculpas correspondientes, por la frase incorrecta y equivocada; no hay nada más que eso, el resto es parte de la persecución habitual que desata el gobierno, cuando le conviene. Sin embargo, no nos intimidan, seguiremos fiscalizando y defendiendo los derechos fundamentales de la ciudadanía, la institucionalidad democrática, entre ellos hacer prevalecer la decisión del 21F y evitar la re-re-reelección indefinida.

Senador de la República