Cocarico anuncia que denunciará a la Fiscalía los hechos ocurridos en Arapata

Aseguró que no fue retenido en el lugar y que fueron los policías los que le obligaron a abordar un helicóptero para eludir los puntos de bloqueo.

ANF

El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, anunció que iniciará un proceso ante la Fiscalía para investigar los hechos de violencia ocurridos este viernes en Arapata, cuando socializaba el reglamento de la Ley de Coca, debido a que sospecha de móviles políticos.

“Yo pienso que hay cosas que hay que investigar, por ejemplo, son estos los hechos de violencia que han ocurrido, han roto los vehículos. Era una cosa de 30 a 40 jovenzuelos que han estado correteando ahí y yo quiero mostrar las evidencias, esto tiene que investigarse, por supuesto que vamos a pasar la denuncia a la Fiscalía y Fiscalía tiene que realizar la investigación correspondiente”, señaló el Ministro en Bolivia TV.

Denunció que los manifestantes, que eran pocos en cantidad, según dijo, portaban armas de fuego. “Esto ya es alarmante, el uso de armas de fuego, no se puede permitir, ahí está el señor con una escopeta, no sé bien de armas, pero ahí están las vainas, vainas de munición de guerra ( ) esto no es casual”.

Asimismo aseguró que existen fines políticos en la movilización. “Hay medios de comunicación que lo trasforman como si fuera una petición generalizada (de los cocaleros), no es como están queriendo manipular, (aquí) hay una participación política. Ya es un hecho político”, sostuvo.

Dijo que él no fue retenido en el lugar y que fueron los policías los que le obligaron a abordar un helicóptero para salir de Arapata, que fue cercada mediante puntos de bloque instalados por los cocaleros de Los Yungas.

“No es cierto que me hubieran retenido, en ciertos momentos evidentemente habían accesos que no se podía transitar, había cinco, 10, 15 personas en algunos lugares, no queríamos generar violencia, yo me fui hacia atrás, me fui hacia El Dorado, (donde) prepararon un almuerzo y nos fuimos por ahí”, explicó.

“Yo tenía que irme hacia la Asunta, salir a Villa Barrientos, subir a Irupana o Chulumani y retornar a La Paz, ese camino estaba libre ( ) entonces cómo van a decir que me han sacado, lo que pasa es que habían policías del lugar que me estaba protegiendo. Yo nunca solicité, agradezco al coronel Abel de la Barra, que me llamó un día antes para preguntarme si iba a ir ( ) La Policía es la que se empecinó en que me suba al helicóptero, yo no quería subir”, detalló.

El pasado jueves las bases de los productores de hoja de coca de Los Yungas determinaron en un ampliado impedir el ingreso del Ministro a Coripata, donde debía realizar la socialización del reglamento de la Ley de la Coca, documento que fue rechazado por los cocaleros porque según aseguran no participaron en su redacción. Por ese motivo instalaron diversos puntos de bloqueo al ingreso a ese municipio.

Sin embargo el viernes Cocarico se presentó en la población de Arapata, y su presencia generó enfrentamientos entre dos grupos de cocaleros con un saldo de varios heridos, saqueos y otros problemas derivados de la violencia circunstancial.

Tras algunas horas de tensión, el ministro Cocarico, fue rescatado de la localidad yungueña de Arapata en un helicóptero, luego de que los cocaleros cercaran el sitio para no dejar salir a la autoridad.

Fuente: paginasiete.bo