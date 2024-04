Potentes tornados azotan varios estados de EEUU

El fuerte viento está arrancando tejados de las casas y volcando coches.

Fuente: RT

Potentes tornados azotaron este viernes los estados norteamericanos de Nebraska, Iowa y Texas, dejando al menos tres heridos, reporta CNN.

Para las 6:30 de la tarde (hora del este), el Servicio Meteorológico Nacional había recibido al menos 42 informes de tornados. Según el canal, un tornado arrasó las afueras de Lincoln, Nebraska, «arrancando tejados de las casas» y volcando coches. Algunas viviendas de la zona fueron barridas y «ya no existen», reportaron interlocutores del medio.

Massive tornado hits Lincoln, NE, while Starlink connects the car to the best internet pic.twitter.com/pmLmr71Nei

Se estima que las fuertes tormentas continuarán hasta el domingo, con el sábado como el día más peligroso, detalla CNN. La cadena añade que el episodio climático «puede traer ráfagas de viento dañinas, granizo del tamaño de pelotas de béisbol y fuertes tornados».

View of the tornado on the west edge of Waverly. I was sent this video! Thought I’d share. pic.twitter.com/8jWCeQvh6v

— Kyle Rakow (@KyleRakow) April 26, 2024