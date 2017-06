Cristina K será candidata a senadora con peronismo dividido

La ex Presidenta competirá en los comicios del 22 de octubre por la provincia de Bs. Aires. Será la primera vez que llegue como opositora. El ex canciller Jorge Taiana la acompañará.

El misterio sobre el futuro de Cristina Fernández se mantuvo hasta último momento. A la medianoche vence el plazo para la inscripción de los candidatos para las elecciones legislativas del 22 de octubre, donde se renueva un tercio del Senado y la mitad de la Cámara de Diputados. Pasadas las 18 horas de este sábado, la prensa local confirmó que la ex Presidenta de Argentina Cristina Fernández (2007-2015), decidió dar el vamos y aspirar a un escaño en la Cámara Alta por la provincia de Buenos Aires, la más poblada y donde tiene mayor respaldo. La provincia contiene casi el 40% del padrón nacional para los comicios que renovará a los parlamentarios.

La ex mandataria que por primera vez en su historia como política competirá en una elección como opositora, irá junto a Jorge Taiana como segundo candidato a senador. Taiana es ex canciller y hombre fuerte del Movimiento Evita. Su nombre fue una sorpresa ya que hace pocos días estaba trabajando cerca de Florencio Randazzo, el ex ministro del interior que irá por el Partido Justicialista (PJ, peronista).

Ahora, la ex mandataria competirá para las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), que se realizarán el 13 de agosto, la primera prueba electoral que afrontará el gobierno de Mauricio Macri y que servirá como termómetro para las legislativas. Cambiemos, la coalición de Macri se inclinó por el ministro de Educación, Esteban Bullrich, a senador por la provincia de Buenos Aires. A las PASO se les considera sólo una forma de encuestar las tendencias del electorado porque las grandes agrupaciones van con listas únicas.

Cristina K volvió al centro de la escena política esta semana. La ex mandataria lanzó el martes una nueva coalición, Unidad Ciudadana, para poder postularse al Senado, un frente que armó por fuera del Partido Justicialista (PJ, peronista), para evitar una interna. Ahora, Cristina K será la carga fuerte opositora de Macri, quien aspira a tener una mayoría parlamentaria en las elecciones de octubre, en el que será su gran desafío electoral tras un año y medio al mando de un país que apenas “da señales de comenzar a salir del cuadro recesivo”, señala la agencia France Presse. En el lanzamiento de su nuevo frente, la ex mandataria llamó a ponerle “un límite” al gobierno de Cambiemos en las próximas elecciones legislativas.

La decisión de la ex mandataria tomó tiempo. Cristina K se juntó la noche del viernes con Randazzo para intentar unirse y “enfrentar al macrismo”, según señaló la prensa argentina. Sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo. “No creemos en el sistema de jefe y empleado”, dijeron los cercanos a Randazzo, según el diario Clarín, aludiendo a que el sector de la ex mandataria dice que Cristina K no puede debatirse en unas PASO con quien fue su “empleado”.

No obstante, Randazzo escribió en Twitter que iba a “cumplir con mi palabra” y finalmente firmó el acta para presentarse a las primarias como senador. Esto, a pesar de que según el diario La Nación, sus apoyos tambaleaban y sus intendentes insistieron en “buscar caminos” para acordar con la ex gobernante.

De conseguir un escaño en octubre, la ex Presidenta podría lograr inmunidad y se libraría de ser detenida en el caso de que un juez así lo ordene por las tres causas en las que está procesada por supuestos delitos de corrupción y lavado de dinero.

Fracción

En el distrito electoral más importante del país, el peronismo irá dividido. La idea del kirchnerismo era presentar una lista única para no partir el electorado bonaerense, sin embargo, no dio resultado.

Ahora, el peronismo se encuentra dividido en tres frentes: la ex Presidenta, Randazzo y el diputado y peronista disidente Sergio Massa, quien confirmó su candidatura al Senado y dijo que buscaba darle una batalla a la ex mandataria. El diputado se alió con el socialismo para los comicios.

En tanto, Daniel Scioli, ex candidato presidencial que se enfrentó a Macri, quedó quinto en la lista de diputados nacionales de la Unidad Ciudadana. Scioli se había mostrado junto a Cristina K el martes, en el acto de lanzamiento de su formación, sin embargo, la nómina de aspirantes a la Cámara Baja será encabezada por la economista Fernanda Vallejos.

