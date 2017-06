Informe psicológico PSE 003/16

Carlos federico Valverde Bravo

“También se identifica una negación de recibir afecto y una marcada tendencia a proyectar una imagen favorecida de si mismo”, dice la Evaluación Psicológica realizada por la Lic Luisa F Lazarte Lujan, (Psicóloga E. Interdisciplinario Juzgado 1ro Público de la Niñez y Adolescencia) al Presidente Evo Morales Ayma, el 6 de mayo de 2016, dirigido a la Dra Jacqueline Rada Arana, Jueza del juzgado de referencia.

Dice también que, la prioridad de don Evo es asignar a su vida “la responsabilidad como mandatario del país, dejando en plano secundario su rol de padre y otros vínculos afectivos”; de ahí que eso se haya convertido en parte del discurso: estoy casado con Bolivia (a lo mejor hasta está convencido),

Ese vendría a ser nuestro Presidente quien, presenta –además- “una personalidad con indicadores evitativos y, que le da prioridad a su actividad laboral”, aspectos que “interfieren con la posibilidad de tutelar a un niño”.

Probablemente, por este informe que recién sale a conocimiento del público, don Evo Morales no volvió a referirse a la demanda que hizo, para “hacerse cargo del niño, si se lo permitían”, demanda que perdió y hoy es cosa juzgada.

Por ahí, quién sabe esta necesidad de granjearse la simpatía de la gente, es decir “proyectar una imagen favorecida de si mismo“ nos sirve para entender porqué Morales es como es, porqué su empeño en “dar, regalar, gastar, dilapidar” en tantos bonos y “beneficios solidarios y dignos” y gastos supérfluos. Tal vez así entendamos el porqué de tanto gasto en proyectos faraónicos que se van dejando inconclusos en el camino (Bolivia Cambia Evo Cumple, por ejemplo) tras de esa fanfarria inauguratoria, en vez de invertir en lo verdaderamente importante y obras que necesitan el país y sus ciudadanos.

“Proyectar una imagen favorable de si mismo” puede requerir una alta exposición pública (si lo sabrá el Presidente); claro, si ello se hace en extensas transmisiones de TV controladas y dirigidas para lograr el efecto, es decir, en Canal 7, desde un partido de futbol, una inauguración de un grifo de agua u otra cosa, grande o pequeña, el resultado puede dar algo del resultado buscado.

La verdad es que este es un problema de la ciudadanía, porque toda esta búsqueda de “caer bien”, es una tarea muy onerosa en dinero. Y es que, es difícil satisfacer a la “masa” con poco o siempre con lo mismo; con el tiempo, “la masa se va convirtiendo en un PAC MAN, el viejo jueguito electrónico en el que… si no comés te comen y perdés, de manera que hay que seguir dándole lo que pide, hay que generar dependencia; esa es una característica del populismo que caracteriza al Gobierno de Evo Morales, no olvidemos que el populismo no es una ideología sino un método de construcción de Poder y para ello se necesita a la “masa”, o, “pueblo” que reciba.

Y es aquí, donde toda esta necesidad de “proyectar una imagen favorable de si mismo” se convierte en problema de los ciudadanos, porque Evo Morales es un Presidente líder e inobjetable del grupo que dirige, de manera que nadie contradice ni controla en sus gastos; él determina el Segundo Aguinaldo y se hace; compromete el incremento salarial “por pedido de la masa obrera” y lo hace, deslindando responsabilidades sobre los efectos negativos que esto pueda generar, trasladando a la masa beneficiada tal responsabilidad del fracaso; incrementa el bono “renta dignidad” después de traspasarlo a a los municipios y listo! no hay lugar a queja: se hace. Así va aumentando el asistencialismo, la clientela política y la cosa parece no tener freno ni fin, pero, eso se hace con la plata de las generaciones que vienen; se está gastando el futuro!!! y, como es él el que dispone de la caja, que, por ahora es tan grande como para satisfacer su “necesidad”, probablemente esté en riesgo gran parte de la economía nacional; en sus manos están al menos 10.000 MMU$d. Entendés lo que es eso?.

Puede parecer una exageración, pero, la Venezuela de Chávez es una muestra de que ello es posible; se gastó la fortuna de la primera reserva petrolera del mundo (unos 180.000 MMUSd) y ya sabemos cómo están allá; a la prueba me remito