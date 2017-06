La Fiscalía investiga a los hijos del exdictador García Meza por movimientos de $us 4 millones

Los tres hijos del exdictador Luis García Meza movieron en cuentas bancarias $us 4 millones, pero además poseen otros bienes. La Fiscalía maneja la hipótesis de que el exdictador favoreció ilícitamente a sus descendientes.

El exdictador Luis García Meza. Foto: Archivo Foto: La Razón-archivo

La Fiscalía investiga a los tres hijos del exdictador Luis García Meza. La mayor asumió defensa, el segundo fue declarado rebelde y la tercera debe declarar el viernes. Entre 1999 y 2012 movieron en cuentas bancarias $us 4 millones, poseen 24 bienes y 13 vehículos.

Para la Fiscalía es inadmisible que los hijos del general retirado tengan tal cantidad de bienes y dinero. La tesis del Ministerio Público es que García Meza Tejada —que protagonizó el golpe militar del 17 de julio de 1980 y dejó el poder el 4 de agosto de 1981— favoreció a sus descendientes ilícitamente. “Se han podido detectar movimientos financieros de los tres hijos de García Meza. Es imposible que una persona pueda llegar a adquirir semejante riqueza”, comentó el fiscal Ruddy Terrazas.

En sintonía con Terrazas, el viceministro de Transparencia Institucional, Gonzalo Trigoso, apuntó a que los hijos del exdictador disfrutan del dinero que “robó” su padre. “García Meza Tejada robó al pueblo de Bolivia decenas de millones de dólares que hoy en día sus hijos, sus familiares están disfrutando y moviendo en cuentas bancarias en Norteamérica, Citybank, en Panamá y Bolivia”.

García Meza fue sometido a un Juicio de Responsabilidades ante la Corte Suprema de Justicia y condenado en 1993 a 30 años de cárcel, sin derecho a indulto. También fue declarado culpable de la explotación ilegal de piedras preciosas y su venta a Brasil (caso Gaiba). Se lo responsabilizó por el cobro de un cheque de Estados Unidos por $us 278.085, sin rendir cuentas al Estado. Es, además, autor de la venta de vidrios rayban de la piscina de Alto Obrajes, entre otros casos.

García negó en una entrevista con La Razón que sus hijos hayan realizado manejos ilícitos de recursos económicos.

“Ahora han crecido, son profesionales y tienen derecho a tener su patrimonio; pero, ¿que hayan manejado cuatro millones? de ninguna manera, ni yo he manejado eso. Yo no he robado, ni he matado”, expresó en una extensa entrevista sobre este tema.

La Razón Digital / Jorge Quispe / La Paz