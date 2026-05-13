Piloto logra aterrizaje forzoso exitoso tras falla crítica del tren de aterrizaje en Beni

El incidente se registró a plena luz del día en la pista 33, activando de inmediato los protocolos de seguridad aeroportuaria.

Fuente: Red Uno

Ximena Rodriguez

Una aeronave tipo Piper protagonizó un aterrizaje forzoso este miércoles en el aeropuerto de Santa Ana de Yacuma tras detectar una falla crítica en su sistema de tren de aterrizaje. El suceso ocurrió aproximadamente a las 14:00 horas, generando una movilización inmediata de los servicios de emergencia en la pista 33 del aeródromo beniano.

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Ante la imposibilidad de desplegar el mecanismo de apoyo, el piloto ejecutó con precisión los protocolos de emergencia para mantener la aeronave alineada sobre el eje central durante el aterrizaje. Personal de seguridad aeroportuaria y privados se desplazaron al lugar de manera instantánea para asegurar el perímetro y brindar el soporte operativo necesario.

Evaluación de daños y seguridad

Se conoce de manera preliminar que no se registraron personas heridas ni pérdidas humanas que lamentar tras el violento descenso. Los reportes técnicos señalan que los daños materiales se concentran exclusivamente en la sección inferior de la estructura, producto de la fricción directa con la cinta asfáltica.