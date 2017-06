Menor en coma tras ser abusada por sus primos en Portachuelo

La tía de una niña que está en terapia intensiva, denuncia que la menor fue abusada sexualmente por sus dos primos en Portachuelo. Los dos muchachos están aprehendidos en ese municipio.

Katia Soliz, tía de la víctima, indicó que “la niña estaba de visita, le pidió permiso para jugar, pero cuando su papá salió de la ducha no había la niña”, fue entonces que empezaron a buscar, “el padre no se percató que en la casa tiene dos primos que estaban borrachos, toco la puerta del cuarto de los muchachos, pero no querían abrir, hasta que con otro familiar lograron abrir la puerta, la niña estaba tirada, casi semimuerta la sacó mi hermano de ese cuarto”, relató.

Soliz señaló que los victimadores estaban en el cuarto encerrados con ella, la niña fue encontrada con su ‘polerita’ y con su pantalón ‘puestito’ en una pierna, “hay ropa de sangre todo eso”, así mismo agregó que quieren que el caso lo pasen a Santa Cruz.

Así mismo denunció que el forense de Montero no hizo bien su trabajo “él solamente anotó asfixia, nada más, con eso no hay caso, los van a soltar a los muchachos. Los chicos están aprehendidos en Portachuelo, si no hay pruebas lo van a soltar”, añadió.

La tía de la menor, por parte de padre, informó que desde el domingo la niña está en terapia intensiva, “no nos dan buenos resultados”, dijo.

Fuente: Red Uno, El Día