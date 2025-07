TSE mejora protocolo de la cadena de custodia del material electoral y será monitoreado en tiempo real

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz realizó un taller sobre la cadena de custodia del material electoral, en el evento participaron militares y policías, quienes serán parte del personal que resguardará el material desde el Centro de Operación de Logística (COL) hasta los recintos electorales.

Fuente: ANF

El protocolo de la cadena de custodia del material electoral que se usará en las elecciones generales del 17 de agosto fue mejorado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). A través de una aplicación se monitoreará -en tiempo real- la ruta del material electoral con el fin de evitar que se vulneren las medidas de seguridad.

“Se han mejorado los registros que se tiene en cuanto a la evidencia documental y va acompañado de ciertos estándares. El Órgano Electoral ha asumido un sistema de gestión de la calidad electoral y diferentes elementos han sido incorporados para que podamos tener un protocolo que permita cumplir estos requisitos, el cual va a llevar a una verificación por parte de una auditoría”, informó a la ANF el consultor en seguimiento y evaluación de procesos electorales del TSE, Iván Coari.

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz realizó un taller sobre la cadena de custodia del material electoral, en el evento participaron militares y policías, quienes serán parte del personal que resguardará el material desde el Centro de Operación de Logística (COL) hasta los recintos electorales.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

En ese sentido, Coari explicó que el sistema de monitoreo está dividido en cuatro aspectos: el mecanismo de monitoreo, reporte de incidentes, identificación del estado actual del material electoral, la cantidad del material y un mecanismo que permite verificar que la maleta electoral fue elaborada con todos los componentes de seguridad.

A la vez, explicó que se usarán dos aplicaciones móviles que estarán instaladas en los teléfonos celulares de los coordinadores de ruta: el primero será para hacer seguimiento a las comisiones encargadas del envío y, el segundo, permitirá rastrear en tiempo real el traslado del material.

“El otro aplicativo de manera más específica permite registrar que el material ha sido entregado a conformidad, ha sido retirado y entregado o devuelto en los centros departamentales de logística de manera óptima y oportuna”, señaló.

A la vez, indicó que todos estos aspectos garantizarán el envío del material, que no se vulneren los precintos de seguridad y que los encargados no usen otros motorizados, rutas o dejen el material en recintos no autorizados.

Rutas

Al respecto, el presidente en ejercicio del TED La Paz, Franz Jiménez, señaló que se deben cubrir 240 rutas para lo cual se designará a un coordinador de ruta con el personal militar o policial para que trasladen el material electoral hasta los recintos de votación.

Tenemos 240 rutas establecidas, 149 en el área urbana y 91 en el área rural. Un coordinador de ruta con el policía o el efectivo militar son los encargados de trasladar el material y desde el centro de operación logística hasta los recintos electorales. La policía nos acompañará en el área urbana y los militares en el área rural”, señaló.