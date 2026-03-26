TSE aguardará resultados finales para quitar la personería jurídica a partidos que no alcancen el 3%

La medida se aplicará tras la conclusión del cómputo oficial de las elecciones subnacionales.

Fuente: Red Uno

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, advirtió que las organizaciones políticas que no alcancen al menos el 3% de votación en las elecciones subnacionales podrían perder su personería jurídica, conforme a la normativa vigente.

La autoridad explicó que esta disposición se aplicará una vez se concluya el cómputo oficial a nivel nacional.

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“Un partido que no ha logrado el 3% procede a perder la personería jurídica”, señaló.

Evaluación tras el cómputo final

Ávila indicó que será el propio TSE, junto a los tribunales electorales departamentales, quienes iniciarán los procesos correspondientes para la cancelación de personerías.

En el caso de agrupaciones ciudadanas, el trámite será realizado por los tribunales departamentales, mientras que para los partidos políticos de alcance nacional, el proceso será asumido directamente por el Tribunal Supremo Electoral.

Proceso será inmediato

El presidente del TSE aseguró que, una vez identificadas las organizaciones que no cumplan con el requisito mínimo de votación, se procederá de manera inmediata.

“Si existe algún partido que se encuentre bajo esta sanción, lo vamos a iniciar de inmediato”, afirmó.

Contexto del cómputo

El anuncio se da en el marco del avance del cómputo oficial, que ya supera el 85% a nivel nacional, con varios departamentos que han cerrado el conteo y otros en fase final.