Muere un profesor que caminaba varios kilómetros para atravesar bloqueos y dar clases

El fin de semana, un educador rural de Tapacarí (Cochabamba), perdió la vida tras realizar caminatas por varios kilómetros para no faltar a clases.

Fuente: Unitel

Este martes se conoció que un profesor que caminaba varios kilómetros para asistir a dar clases y retornar a su hogar falleció tras haber sentido problemas de salud.

El educador rural de Tapacarí (Cochabamba) padecía enfermedades de base. Al sentir dificultades para su trasladado hasta su unidad educativa, solicitó permiso; sin embargo, le fue negado, señalan desde la Dirección Departamental de Educación.

“La Federación señala que le ha afectado que la directora distrital o el director habría obligado a que el profesor asista a su unidad educativa, que no se habría aceptado la suplencia del profesor. Por eso estamos solicitando la información”, indicó Edgar Veizaga, director Departamental de Educación de Cochabamba.

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Debido a los bloqueos, el educador se veía a realizar largas caminatas para esquivar los bloqueos y luego retornaba de la misma manera. Sin embargo, el fin de semana al llegar a su vivienda falleció.

“Hemos pedido que se presente un informe circunstanciado de esta situación para obtener con certeza cuál ha sido la situación”, indicó el director.

Maestros del área rural están exigiendo que las clases sean a distancia ya que muchos no pueden llegar a sus fuentes de trabajo, ya que son varios los que buscan las maneras de llegar a sus unidades educativas en diferentes provincias.