Exministro Zenón Mamani es enviado a la cárcel con detención preventiva por seis meses

Es el segundo caso abierto con el exministro del gobierno del expresidente Luis Arce

eju.tv

El exministro de Desarrollo Productivo, Zenón Mamani, fue enviado a la cárcel de San Pedro de La Paz con detención preventiva por el lapso de seis meses, tras ser imputado por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

Mamani, quien ejerció la cartera ministerial durante el gobierno del expresidente Luis Arce, es investigado en el marco de una denuncia por un daño económico al Estado de aproximadamente Bs 3,4 millones, relacionado con la irregular administración de la harina subvencionada.

Las pesquisas en torno a la estatal Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) no solo están vinculadas al presunto mal manejo del subsidio a la harina, sino también a la suscripción de tres contratos con el entorno de Rubén Ríos, dirigente de la Confederación Nacional de Panificadores de Bolivia (Conapabol), quien actualmente también se encuentra encarcelado.

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Este dictamen judicial constituye el segundo proceso penal abierto en contra de la exautoridad, quien ya cumplía una medida sustitutiva de detención domiciliaria desde enero pasado por otra causa paralela.

Como parte de los acusados se encuentra el exgerente de Emapa Franklin Flores, quien guarda detención preventiva en San Pedro. Tiene abiertos varios proceso que incluyen denuncias por enriquecimiento ilícito, conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado y daño económico por irregularidades en plantas procesadoras y subvención de harina.