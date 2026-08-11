Reservas internacionales netas de Bolivia alcanzaron los $us 3.632 millones al 31 de julio y el BCB dice que se mantiene la estabilidad

“El 85,10% de las RN se encuentran en oro y el 12,99% en divisas”, señala un reporte del BCB.

Fuente: Unitel

En medio de las advertencias del sector productivo por la falta de diésel, este martes se registró en diferentes surtidores de Bolivia filas de vehículos esperando el abastecimiento de gasolina. Los conductores protestan y dicen que es una situación que se repiten.

Una de las filas se registró en el surtidor El Pari, ubicado entre el segundo y tercer anillo de la doble vía a La Guardia, en Santa Cruz. Los vehículos que intentaban abastecerse de gasolina formaron una fila de unos 400 metros.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Ya uno vive con la incertidumbre, uno hasta piensa a migrar a otro país. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar esta situación?”, manifestó uno de los choferes.

La misma situación vivieron los conductores en otros surtidores, como el ubicado en el tercer anillo y avenida San Aurelio.

“Sin combustible no hay trabajo. Yo trabajo como taxista de aplicación y tengo que estar esperando en lugar de trabaja””, manifestó.

UNITEL también llegó hasta la zona sur de La Paz, donde se pudo observar en el surtidor de Obrajes que solo estaban abasteciendo con gasolina en una de las bombas y ya no había diésel, pese a que se observaba una fila.

En Sucre, en el surtidor San Antonio habían filas de vehículos esperando por gasolina y diésel. En este punto había colas de más de 10 cuadras.

En Potosí, en un surtidor cercano a la terminal de buses los vehículos que esperan por gasolina se quedaron haciendo filas pues la atención fue desde las 16:00 hasta las 19:00. Los conductores tendrán que soportar las bajas temperaturas con la esperanza de recibir el carburante.

DIÉSEL SIN SOLUCIÓN

Pese al compromiso de YPFB de solucionar el problema del diésel hasta fines de julio, el problema persiste y los productores advierten que debido a esta situación no podrán cumplir las metas que se propusieron en la producción de alimentos.

Los porcinocultores de Santa Cruz advirtieron que se está poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de Bolivia.