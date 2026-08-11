Sismo en Colombia: mujer murió protegiendo a su perro y el animal sobrevivió bajo los escombros

La joven abogada Lenny Fernández, oriunda de Pasto y residente en Cali, murió tras el colapso de un edificio en el barrio Cuarto de Legua. Los rescatistas encontraron su cuerpo y, debajo de ella, a su mascota Salomón con vida.

Fuente: Unitel

La historia de Lenny Ruiz Fernández, una joven abogada oriunda de Pasto, Nariño, se convirtió en uno de los relatos más conmovedores que deja el terremoto que sacudió a Colombia el lunes 10 de agosto.

Fernández murió tras el colapso del edificio Ana Pilar, ubicado en el barrio Cuarto de Legua, en Cali. Durante las labores de búsqueda, los organismos de socorro encontraron su cuerpo entre los escombros y descubrieron que su perro, Salomón, permanecía con vida debajo de ella.

Un terremoto que golpeó a varias regiones de Colombia

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El sismo, de magnitud 7,4, se registró a las 7:34 de la mañana del lunes y tuvo su epicentro en inmediaciones de San José del Palmar, en el departamento del Chocó. El movimiento fue sentido en buena parte del territorio colombiano y provocó graves daños en ciudades como Cali, Pereira, Manizales, Quibdó y Armenia.

La emergencia dejó edificios colapsados, personas atrapadas y daños en infraestructura. En Cali, las autoridades reportaron el colapso de al menos 20 edificaciones, mientras los equipos de rescate continuaban trabajando entre los escombros en busca de sobrevivientes.

El Gobierno colombiano declaró el desastre nacional para facilitar la movilización de recursos y la coordinación de las labores de emergencia.

En medio de este escenario, la historia de Lenny Fernández llamó especialmente la atención por las circunstancias en las que fue encontrada.

La encontraron junto a su mascota

De acuerdo con la reconstrucción difundida por medios colombianos, Fernández se encontraba en el edificio Ana Pilar cuando ocurrió el terremoto. El colapso de la estructura la dejó atrapada bajo toneladas de concreto.

Los equipos de emergencia, entre ellos integrantes de la Defensa Civil, trabajaron durante varias horas en la zona hasta localizarla. Cuando finalmente lograron encontrarla, la joven ya había fallecido.

Sin embargo, los rescatistas descubrieron que debajo de su cuerpo estaba Salomón, su perro, que había logrado sobrevivir.

La posición en la que quedó Fernández habría protegido al animal durante el derrumbe. Salomón fue sacado con vida de entre los escombros y posteriormente recibió atención médica.

Una mujer dedicada a la protección animal

Además de su profesión como abogada, Fernández era conocida por su vínculo con la protección y el bienestar de los animales.

La joven había estado vinculada a la Junta Defensora de Animales de Pasto, organización con la que colaboró como asesora jurídica y desde la que participó en actividades relacionadas con la defensa de los animales.

Tras conocerse su muerte, familiares, amigos y personas vinculadas a organizaciones de protección animal expresaron su pesar en redes sociales y destacaron especialmente el vínculo que mantenía con su mascota.

“Prima de mi corazón, nos dejas tan tristes, pero el amor por los animalitos, tu Salomón y el amor a Dios guardaremos como enseñanza. Hasta pronto, prima. Nos volveremos a encontrar”, escribió una familiar en redes sociales.

Otros allegados también la despidieron y la calificaron como una “heroína”.