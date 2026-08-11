Bolivia plantea en la Coalición de las Américas fortalecer sus FFAA para la lucha contra el narcotráfico

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, aseguró que Bolivia tiene una renovada política de lucha contra el narcotráfico

eju.tv

En el Foro de la Coalición de las Américas contra los Cárteles (A3C), que reúne a autoridades de 18 países del hemisferio en Panamá, Bolivia planteó la importancia de fortalecer las capacidades operativas, principalmente, de las Fuerzas Armadas, para que intervengan en la lucha contra el narcotráfico, informó el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano.

El ministro Justiniano participa en el foro que fue creado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Es la tercera reunión de los países miembros de este bloque, que tiene el objetivo de articular esfuerzos hemisféricos para combatir el crimen organizado y fortalecer la democracia de sus países miembros.

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“Está claro que debemos fortalecer las capacidades de nuestras Fuerzas Armadas para que intervengan también en la lucha contra el narcotráfico, y eso será bienvenido en nuestro país y en el hemisferio”, explicó en una entrevista en las plataformas digitales de El Deber sobre los planteamientos bolivianos.

Sin embargo, la institución armada ya participa en la lucha contra el narcotráfico apoyando a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) por aire y agua con los grupos especializados Diablos Rojos, Diablos Negros y Diablos Azules, que están encargados de los patrullajes fluviales, aunque con limitaciones.

Justiniano informó que solo opera un helicóptero, al que le quedaba una hora de vuelo para la lucha contra el narcotráfico, por lo que se planteó la importancia de cooperar con Bolivia en sus esfuerzos e incluso se perfilaron los tipos de helicópteros que el país podría necesitar.

No es exclusiva de Bolivia la incorporación activa de sus militares en la lucha contra el narcotráfico, ya que lo hacen países vecinos como Brasil, Perú y Paraguay.

“Entonces, creemos que Bolivia tiene unas Fuerzas Armadas que pueden prepararse, capacitarse y fortalecerse para luchar contra el narcotráfico, y ahí tendríamos que revisar la normativa vigente”, aseguró.

Justiniano anunció para este miércoles reuniones bilaterales con la representación militar de Estados Unidos.