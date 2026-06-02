“Merecen ser fusilados”: Escalofriante discurso de líder campesino de la FUTPOCH que amenaza de muerte a sus propios compañeros

“Ahora son ustedes los que van a definir su destino. Aquellos dirigentes que están traicionando a su pueblo merecen ser fusilados, así como mi ejecutivo de Presto y Yotala”, lanzó al llamar «cobardes» a esos ejecutivos.

Fuente: Correo del Sur

El secretario ejecutivo de la Federación Única de Trabajadores de Pueblos Originarios de Chuquisaca (Futpoch), Julián Romero, sostuvo en un ampliado la madrugada de este martes que los dirigentes que no lo secundaron en los bloqueos «merecen ser fusilados».

“Ahora son ustedes los que van a definir su destino. Aquellos dirigentes que están traicionando a su pueblo merecen ser fusilados, así como mi ejecutivo de Presto y Yotala”, lanzó al llamar «cobardes» a esos ejecutivos.

“Allá está la cosa, la guerra. Hay que valorar: nuestros compañeros paceños que durante un mes están batallando por el pueblo boliviano ¿y nosotros qué? Por eso les dije cobardes a esos ejecutivos que se han ido, pero juzguen ustedes, yo solo obedezco la decisión de los comités de bloqueos, el pedido del pueblo», siguió.

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Además llamó a marchar desde El Alto el viernes “hasta sacarle a este gobierno neoliberal”, al que calificó de «dictadura», por lo que justificó «la revolución».

Dijo además que saben manejar las armas: «Sabemos también manejar las armas no es que no, tenemos jóvenes valientes”.

Más centralías decidieron no acatar la orden de seguir con los bloqueos.

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