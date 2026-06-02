“Trabajen y muestren sus resultados”: Senador pide al Gobierno informar sobre acciones ante bloqueos

“¿Cuántos corredores humanitarios han habilitado? ¿Cuánta gente enferma ha pasado por esos corredores? ¿Cuánta medicina? ¿Cuánto oxígeno?”, cuestionó el senador José Manuel Ormachea (Alianza Libre).

Fuente: Unitel

A 33 días del conflicto y con sectores movilizados que no cesan sus medidas de presión, el senador José Manuel Ormachea (Alianza Libre) pidió al Gobierno no limitarse a insistir en el diálogo y comenzar a informar sobre qué acciones está ejecutando para enfrentar los efectos de los bloqueos.

En entrevista con UNITEL, el legislador demandó resultados verificables sobre el abastecimiento de insumos esenciales y la atención a la población afectada, así como sostuvo que los ministros deben asumir un papel más activo en la gestión de la crisis y rendir cuentas sobre las medidas adoptadas.

“Trabajen y muestren sus resultados. ¿Cuántos corredores humanitarios han habilitado? ¿Cuánta gente enferma ha pasado por esos corredores humanitarios? ¿Cuánta medicina? ¿Cuánto oxígeno? ¿Cuánto plasma, cuántos artículos de primera necesidad se han logrado introducir a La Paz y El Alto?”, cuestionó.

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El senador señaló que, más allá de las discusiones sobre otros temas de la agenda gubernamental, la prioridad debe centrarse en garantizar el acceso de la población a servicios e insumos básicos, insistiendo en la necesidad de contar con información sobre el ingreso de insumos esenciales.

Las declaraciones se producen en un contexto marcado por el rechazo de algunos sectores a continuar con los espacios de diálogo impulsados por distintas instituciones.

No obstante, contempló que el presidente Rodrigo Paz debe tomar decisiones en el marco de la Constitución Política del Estado y hacer respetar el Estado de Derecho. Según indicó, el mandatario puede continuar apostando por el diálogo, aunque recordó que también cuenta con atribuciones constitucionales para actuar si la situación se agrava.

Ormachea mencionó que la Constitución contempla mecanismos como el estado de excepción, cuya declaración corresponde al presidente y posteriormente debe ser considerada por la Asamblea Legislativa; sin embargo, insistió en que la salida dialogada sigue siendo la primera opción.