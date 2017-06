Oposición pide declarar desierta convocatoria al Tribunal Agroambiental

De acuerdo al análisis de los asambleístas, sólo 12 personas tendrían un puntaje superior al mínimo en la fase de evaluación de méritos. Además advierten de un bajo nivel meritocrático

Trabajo de la Comisión Mixta de Justicia Plural.

Foto: Cámaras de Diputados

Asambleístas de oposición solicitaron formalmente este jueves que se declare desierto el proceso de preselección para los candidatos al Tribunal Agroambiental (TA) debido a que, según su análisis, no existe suficientes candidatos que hayan alcanzado el puntaje mínimo en la fase de evaluación de méritos.

El 16 de junio, la Asamblea Legislativa determinó declarar desierta la convocatoria para el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) debido a que no se llenaron los cupos que exige la ley. Asimismo, se determinó postergar el proceso para el 3 de diciembre, previsto inicialmente para octubre.

“En el caso de Tribunal Agroambiental de los 42 postulantes solo habrían aprobado 12, de los cuales hay nueve varones y tres mujeres. Teniendo en cuenta que se necesita 14 preseleccionados, donde tiene que haber siete varones y siete mujeres, estamos solicitando que se declarare desierta la convocatoria la Tribunal Agroambiental”, afirmó el senador Edwin Rodríguez de Unidad Demócrata (UD) en conferencia de prensa.

Asambleístas opositores, miembros de la Comisión Mixta de Justicia Plural, brindaron este jueves una conferencia de prensa en la que mostraron un video y diapositivas para sustentar su versión, respecto a que la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, afirmó en declaraciones públicas que se necesita “la mitad más uno” en todas las fases.

En criterio de la oposición, los 30 postulantes que no han llegado a la mitad más uno, en la evaluación de méritos, no deberían participar de la evaluación escrita.

No obstante, el artículo 21 del reglamento, aprobado por la Asamblea Legislativa, establece que se considera el “puntaje acumulado” entre la fase de evaluación curricular y la evaluación escrita para habilitarse a la siguiente etapa.

En tanto, la diputada del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Norma Piérola, afirmó que ninguno de los postulantes demuestra una trayectoria resaltante de méritos. Mostró, como ejemplo, que ninguno tiene un doctorado.

“Lo que nos importa a nosotros es que aquí no hay gente con suficiente preparación, no se está respetando la carrera judicial, en el Agroambiental que requiera mínimo 8 años de ejercicio, no lo cumplen y la mayoría son funcionarios del INRA”, agregó la asambleísta.

En el caso del Concejo de Magistratura, Rodríguez afirmó que han reprobado el 50%, en la fase de evaluación de méritos y que se corre riesgo de que no lleguen al cupo necesario en caso de que reprueben el examen oral o la prueba escrita.

Fuente: la-razon.com