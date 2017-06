Ronnie Fernández, campeón e ídolo en Bolivia: “Eso habla muy bien de este país y deja atrás un tabú sobre la parte política”

El delantero chileno del Bolívar, Ronnie Fernández , valoró la obtención de su primer campeonato en el fútbol boliviano, ayer luego del triunfo por 2-0 sobre Universitario en Sucre. La Academia no festejó su nueva corona, ya que pretende hacerlo como local, pero el ex jugador de Santiago Wanderers tuvo especiales palabras en la conmemoración.

“El fútbol rompe barreras y yo me siento muy bien tratado acá. Me siento orgulloso de ser chileno y reconozco que soy admirado por la gente de Bolivia. Eso habla muy bien de este país y deja atrás un tabú sobre la parte política”, reflexionó el ariete, autor de siete goles en 21 partidos desde su llegada.

Fernández se ha convertido en uno de los pilares del equipo que tiene un fuerte componente del fútbol chileno, con un entrenador (Beñat San José) y jugadores como Gastón Sirino (ex San Luis), Mauricio Prieto (ex Wanderers), Matías Dituro (ex Antofagasta) y Nelson Cabrera (ex Colo Colo).

“Estoy orgulloso y contento por aportar a este campeonato con un granito de arena y de compartir con todos en Bolivia como seres humanos”, completó el ariete oriundo de Punta Arenas.

