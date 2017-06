Una pareja feliz aumenta de peso ¡lo dice la ciencia!

OcusFocus/iStock/Thinkstock

Todas tenemos una amiga que dice que ha aumentado de peso a causa de su estado sentimental (y todas también lo hemos dicho alguna vez). Y nada mejor que confirmar todas nuestras teorías.

Al parecer las parejas felices dejan de preocuparse por su peso, ¿por qué? Porque ya no tienen que impresionar a nadie nuevo, porque prefieren no ir al gimnasio para estar más tiempo juntos, porque dejan de ser más activos optando por «la pizza en casa». Y por supuesto… son demasiado felices para notar que ya no les entra el pantalón.

Más amor, más comida

Un estudio del National Center for Biotechnology descubrió que la felicidad en el amor te hace engordar. Los científicos investigaron a 169 parejas a lo largo de cuatro años. Las parejas fueron pesadas dos veces al año, y proporcionaron detalles sobre la satisfacción general de su vida.

El estudio mostró que las parejas que decían ser felices habían aumentado de peso, mientras que las que expresaban no estar tan contentas se mantienen en un peso bajo, hasta que finalmente se separaban.

Según el estudio esto se explica porque las personas en relaciones estables y saludables ya han encontrado a su pareja y no necesitan impresionar a nadie más. Sienten la seguridad de que su compañero se quedará a largo plazo en sus vidas.

Así que si estás en pareja y no quieres engordar demasiado deberías cambiar la costumbre de divertirte solamente mirando películas y comiendo. Sé que es difícil, ¡pero se puede!