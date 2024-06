El gobierno no cita a los transportistas al diálogo y estos advierten con nuevas medidas

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Un punto de bloqueo en la carretera Cochabamba – Oruro. Foto: Los Tiempos

eju.tv

Boris Bueno Camacho

Bloqueos en Bolivia: El diálogo con Arce no llega y transportistas advierten con radicalizar medida; evistas y opositores alertan que alejamiento de Richter anticipa una crisis de gabinete; y “diga lo que diga el Gobierno, no hay gasolina”, suman quejas ciudadanas por combustible en el eje troncal del país. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Bloqueos en Bolivia: El diálogo con Arce no llega y transportistas advierten con radicalizar medida

Concluye la primera jornada de bloqueos en Bolivia que fue convocada por el transporte pesado y sin una solución a la vista ni tampoco con una convocatoria al diálogo emanada desde el despacho del presidente Luis Arce Catacora, tal y como demandan los movilizados que prevén extender su protesta para la jornada de este martes 4 de junio. Los transportistas advierten con radicalizar las protestas en caso de que sus demandas no sean atendidas, según las declaraciones de los propios dirigentes, que cuestionan la falta de soluciones a la coyuntura del dólar y el acceso oportuno a combustibles.

– Bloqueos: Industriales cuantifican en $us 10 millones las pérdidas diarias, alertan que el daño es ‘irreversible’

El presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Pablo Camacho, cuantificó este lunes en $us 10 millones las pérdidas diarias por los bloqueos de carreteras que ejecuta el transporte pesado nacional e internacional y dijo que ese daño para la economía “será irreversible”. “Desafortunadamente el daño a la economía es irreversible, hoy cuando nuestro país necesita trabajar, necesita producir, exportar. La estimación muy austera de una afectación al sector industrial supera los $us 10 millones diarios”, dijo; asimismo, que están en riesgo 600.000 empleos y 39.000 industrias afectadas por los cortes de vías.

– Evistas y opositores alertan que alejamiento de Richter anticipa una crisis de gabinete

El anuncio de alejamiento del vocero presidencial Jorge Richter fue interpretado por evistas y opositores como el principio de una crisis en el gabinete de ministros del presidente Luis Arce como consecuencia de la situación económica compleja que atraviesa Bolivia. «Hay una ministra de la Presidencia que no aporta absolutamente con nada en el gabinete, un ministro de Justicia que está con pensamiento republicano buscando modificar la Constitución para intereses de sectores privilegiados, un ministro de Gobierno en campaña política permanente. El gabinete está en crisis», declaró el diputado evista Renán Cabezas.

– Alcón dice que no llegó ninguna carta de renuncia de Richter al Ministerio de la Presidencia

Frente a una posible renuncia de Jorge Richter como Vocero Presidencial, no llegó al Ministerio de la Presidencia su carta con la dimisión al cargo, afirmó este lunes la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón. “No ha llegado ninguna carta de renuncia acá a Presidencia, así que yo no podría emitir ningún criterio”, respondió la funcionaria ante la consulta de los medios. Mediante un artículo de opinión, publicado en diferentes medios de comunicación, Richter anunció que dejará la Vocería Presidencial “a lo largo de los días que vienen”, sin precisar en qué momento lo hará.

– Fallo a medias: sesión bicameral para tratar proyectos 073 y 075 sí, pero bajo procedimientos

La Sala Constitucional Primera de La Paz concedió una tutela parcial sobre una acción de cumplimiento presentada por la facción evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) contra el presidente nato de las Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, sobre los proyectos de ley 073 y 075. La decisión, conocida este lunes, dispone: “Dispone que la autoridad accionada, el señor vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia y presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, convoque al pleno para el tratamiento del proyecto de ley 073/2023-2024, una vez sea subsanado el defecto formal de procedimiento legislativo ante la cámara revisora”, según el documento.

– Bolivia no le acepta las cartas credenciales al embajador argentino, dice portal de ese país

El gobierno del presidente Luis Arce excluyó al embajador argentino, Marcelo Massoni, de la ceremonia de recepción de credenciales de seis nuevos embajadores, celebrada en un acto protocolar, realizada en la Casa Grande del Pueblo, el pasado martes 28 de mayo, dijo un portal de noticias de ese país. Entonces, Arce solo recibió las cartas credenciales y a los embajadores del Reino de Arabia Saudita, Faisal Ibraim Ghulam; de Zimbabue, Meshack Kitchen; de Surinam, Gustaaf Rasiman Sanijadi; de la embajadora de Eslovenia, Mateja Kračun; de Tailandia, Pisanu Sobhon; y de India, Vishvas Sapkal.

– El MAS evista espera un fallo judicial para realizar su congreso en junio o en julio

La facción evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) aguarda el fallo de una sala constitucional del municipio de Cuatro Cañadas, Santa Cruz, para desarrollar su congreso ordinario el 10 de junio o 10 de julio. El 28 de mayo, el ala evista presentó una acción de amparo con el objetivo de que dicha sala ordene al Tribunal Supremo Electoral (TSE) supervisar el congreso que este bloque alista para el 10 de julio, en Villa Tunari, Cochabamba. El fallo está previsto para el miércoles, 5 de junio. Una primera convocatoria de esa facción estaba prevista el 10 de este mes, pero, por el rechazo del TSE, fue replanteada para el 10 de julio.

– “Diga lo que diga el Gobierno, no hay gasolina”, suman quejas ciudadanas por combustible en el eje troncal del país

Largas filas se registraron este lunes en surtidores del eje troncal del país, debido a que no hubo abastecimiento de diésel y las personas deben esperar en largas filas por gasolina. “Diga lo que diga el Gobierno, no hay gasolina. La situación es constante. Ayer he cargado el vehículo de mi hija, he buscado todo el día y no había.”, reclamó una mujer mientras aguardaba en un surtidor en la capital cochabambina. En tanto, los conductores de vehículos pesados se preparan para pasar la noche en las filas con la esperanza de abastecerse de diésel este martes, que no se consigue desde el domingo por la noche.

– Espinoza: Preocupante, déficit fiscal global supera los USD 5.500 MM, constituye la cifra histórica

Gabriel Espinoza, exmiembro del directorio del Banco Central de Bolivia (BCB), publicó en su cuenta de X (antes twitter) que el déficit fiscal a finales del 2023 no ha sido publicado aún por autoridades de Gobierno, y afirma que habría superado los $us 5.500 millones lo que constituye “la cifra histórica más alta”, cerrando una década continua de déficits fiscales. “Al contar ya con los datos del Producto Interno Bruto (PIB), los datos de deuda externa y el total del financiamiento interno tanto del BCB como el que proviene del sector privado, es posible reconstruir las cifras del déficit fiscal (muy a pesar del MEFP)”, señala.

– Bolivia abre el mercado de Chile para exportar productos lácteos y Fedeple saluda la medida

Los productores de leche en Bolivia ya podrán exportar productos lácteos, principalmente leche, a Chile, informó el director General del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), Javier Suárez. Al respecto, desde la Federación Departamental de Productores de Leche (Fedeple) de Santa Cruz saludaron la apertura de mercado y señalaron que actualmente venden a Perú, Colombia y México. “Hemos sido reconocidos por Chile como libre de fiebre aftosa con o sin vacunación a nuestro país. Situación que para el sector productivo lechero le permite en este momento exportar productos lácteos a ese país”, destacó Suárez.