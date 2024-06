“Diga lo que diga el Gobierno, no hay gasolina”, suman quejas ciudadanas por combustible en el eje troncal del país

Fuente: Unitel

Largas filas se registraron este lunes en surtidores del eje troncal del país, debido a que no hubo abastecimiento de diésel y las personas deben esperar en largas filas por gasolina.

“Diga lo que diga el Gobierno, no hay gasolina. La situación es constante. Ayer he cargado el vehículo de mi hija, he buscado todo el día y no había. Nos han avisado que había en el surtidor de la avenida Beijing y he hemos podido cargar en la noche”, reclamó una mujer mientras aguardaba en un surtidor en la capital cochabambina.

En tanto, los conductores de vehículos pesados se preparan para pasar la noche en las filas con la esperanza de abastecerse de diésel este martes, que no se consigue desde el domingo por la noche.

“Hay mucha escasez de diésel. Es lamentable para nosotros, nos perjudica al transporte pesado. No podemos movilizar mercadería. Nos perjudicamos días. Hoy es lunes y recién mañana va a llegar. Vamos a tener que quedarnos a dormir”, indicó uno de los conductores.