Samuel Doria Medina, candidato a presidente de Bolivia: “En los últimos 20 años se ha cohabitado con el narcotráfico”

A 50 días de las elecciones, el aspirante mejor ubicado en las encuestas conversó con Infobae sobre su plan de Gobierno y la posición que asumirá su país en el contexto internacional si llega a ocupar la silla presidencial

María Silvia Trigo

Desde Santa Cruz de la Sierra

El empresario y candidato boliviano Samuel Doria Medina en entrevista con Infobae, en Santa Cruz, Bolivia, el 28 de junio de 2025 (Foto: Roberto Dotti)

Samuel Doria Medina es uno de los empresarios bolivianos más exitosos de los últimos tiempos. Fue dueño de una cementera que vendió por alrededor de 300 millones de dólares, es propietario de la franquicia de Burger King en Bolivia, dueño del emblemático hotel Los Tajibos en Santa Cruz de la Sierra y entre sus últimos proyectos destacan los dos rascacielos más imponentes y modernos del país.

Aunque en la vida le fue mejor como hombre de negocios que como político, no es un novato en esas lides. Fue ministro de Planificación en el Gobierno de Jaime Paz Zamora en la década de los 90, miembro de la Asamblea Constituyente en los albores del ciclo que protagonizó Evo Morales y fue varias veces candidato a la Presidencia y Vicepresidencia de su país. Sus detractores lo tildan de “dinosaurio” por el tiempo que lleva en la agenda política y atribuyen a su falta de carisma sus derrotas en las urnas.

El hombre que parece haber conquistado todo lo que quiso, tiene una cuenta pendiente consigo mismo: ocupar la silla presidencial para resolver los problemas del país y poder “mirar a los ojos” a sus hijos y nietos. A los 66 años, Doria Medina disputará por cuarta vez las elecciones en un momento de inflexión en el país, en el que los analistas vaticinan el fin de un modelo económico y de un ciclo político.

A 50 días de la votación, el candidato que lidera las encuestas de intención de voto habló en exclusiva con Infobae sobre su plan de Gobierno, la posición que asumiría en el contexto internacional y su propuesta para salvar al país de la caída al abismo económico en el que se encuentra.

Ambos candidatos en un acto proselitista.

-Dada la situación actual del país, está claro que el principal desafío del próximo Gobierno es resolver la crisis económica. Usted plantea devolver la estabilidad en 100 días. ¿Cuántos millones de dólares necesita para lograrlo y cómo los va a conseguir?

El principal problema que tiene la economía boliviana es fiscal. El Gobierno se gastó las reservas, se ha endeudado, ha vendido el oro y ha agotado todas las posibles fuentes de financiamiento manteniendo déficits muy altos, eso es lo que hay que resolver. La tarea fundamental es levantar las subvenciones y cerrar empresas estatales. El segundo paso es generar un fondo de estabilización de cinco mil millones de dólares, prevemos que se pueda tener ese fondo seis meses hasta que las exportaciones puedan reaccionar.

-Para crear ese fondo, anteriormente mencionó que necesita créditos y posiblemente usted no tenga mayoría en el parlamento y no pueda lograr que los aprueben, como le pasó a este Gobierno. ¿Cuál es su plan b?

No son solamente créditos. En Bolivia, por el alto riesgo que hay en este momento, muchos exportadores no han traído sus dólares y los mantienen afuera ante la previsión de disponerlos para sus insumos y trabajan prestándose dinero localmente. Esa es otro fuerte importante de recursos que volverán cuando se recupere la confianza. Y también Bolivia es un país donde se mantiene altos saldos en efectivo de dólares, se calcula que son 10 mil millones dólares, que están en lo que se llama el “colchon bank”, debajo de la cama de la gente. Cuando se recupere la confianza y vean que el gobierno tiene un plan, van a ir utilizando esos recursos. Y hay varios organismos que tienen facilidades rápidas para poder apoyar este tipo de problemas.

-¿El FMI es uno?

Sí, pero sabemos que el FMI primero quiere ver resultados. Sobre la pregunta anterior, yo soy optimista de que va a haber una mayoría en el congreso, los bolivianos saben perfectamente que se necesita un gobierno que tenga mayoría congresal.

-Me interesa conocer qué posición tendría su gobierno en el contexto internacional. ¿Estaría dispuesto a restablecer relaciones plenas con Estados Unidos y cómo manejaría el equilibrio con países como China y Rusia?

Bolivia se ha aislado terriblemente en los últimos 20 años y nosotros vamos a acabar con ese aislamiento, vamos a tener relaciones con todos los países que puedan ser de beneficio para el desarrollo de Bolivia, incluido Estados Unidos, vamos a retomar las relaciones, pero también las vamos a mantener con China y Rusia, con la única excepción de las dictaduras de Sudamérica.

-Bolivia tiene convenios de cooperación con Irán en diferentes ámbitos y entre ellos en materia de defensa y seguridad. ¿Cuál es su posición?

Una cosa que ha sorprendido en los últimos años es que Bolivia aparece apoyando en Naciones Unidas a países como Irán, con el que no tenemos ninguna relación más que política. Está claro que vamos a ser parte de las democracias del mundo.

La Paz, 14 de marzo de 2025. REUTERS/Claudia Morales

-En el foro agropecuario de la semana pasada, usted mencionó que si en el futuro hay contradicciones entre el medioambiente y la producción, elegirá la producción. En ese marco, ¿qué posición asumirá en la diplomacia climática internacional y los compromisos ambientales globales?

El sector agropecuario ha sido postergado durante 20 años, se les ha puesto una serie de limitaciones y es en ese contexto que yo lo planteo. Claramente, los agropecuarios buscan un desarrollo ambientalmente sostenible y esa va a ser la meta.

-Le consulto en cuanto a los compromisos globales. Por ejemplo, Bolivia no firmó el acuerdo Deforestación Cero para 2030 en Brasil. ¿Usted lo firmaría?

Claro que sí, todas las iniciativas internacionales para evitar el cambio climático y conservar el medioambiente son positivas.

–Usted mencionó que el sector agropecuario ha sido postergado, pero no toma en cuenta los beneficios económicos que tiene: pagan un impuesto anual menor a cinco dólares por hectárea y además no pagan aranceles de importación. ¿Cree que se debe regular el tema impositivo en este sector?

Bolivia está en una situación insostenible, solo un millón de personas están en el sector formal de la economía y pagan impuestos. Una vez que se reestabilice la economía habrá que analizar los diversos regímenes impositivos especiales que se han creado a través de los años, que hace que paguen muy poco el sector agropecuario y otros sectores.

-¿Estaría dispuesto a aumentar el impuesto?

Antes de hablar de aumentar, yo creo que tenemos que replantearnos el tema para tener cargas similares en todos los sectores.

El empresario y candidato boliviano Samuel Doria Medina reacciona durante una entrevista con Infobae, en el hotel Los Tajibos de Santa Cruz Cruz de la Sierra, Bolivia, el 28 de junio de 2025 (Foto: Roberto Dotti)

-La industria del litio está empantanada desde hace años. Hay proyectos iniciados por Evo Morales que fueron paralizados y contratos firmados por el Gobierno de Luis Arce con Rusia y China que no han sido aprobados. ¿Qué hará su Gobierno? ¿Dará continuidad a alguno de estos dos procesos de industrialización?

Lastimosamente en materia de litio se han hecho muy mal las cosas. Primero se utilizó una tecnología inapropiada y ahora se ha cambiado a la Extracción Directa, que parece que es el camino más adecuado, pero hay problemas incluso con la ley y las regiones donde está el litio. Es un tema donde claramente vamos a tener que hacer modificaciones, habrá que comenzar incluso por hacer una ley adecuada.

-Para que le entienda bien, ¿se volverá a empezar de cero?

Lastimosamente sí.

– En el ámbito internacional no solo preocupa el tránsito y producción de droga en Bolivia, sino también la presunta tolerancia por parte del Estado. ¿Cómo piensa romper las redes de protección al narcotráfico?

En los últimos 20 años se ha cohabitado con el narcotráfico. Es imposible que los capos de la droga estén con identidad boliviana y pasaporte sin que las autoridades los conozcan. Lo primero es que las autoridades no van a ser cómplices y se va a trabajar con las policías de todos los países del mundo.

-¿Incluida la norteamericana?

Todas, todas.

Quema de droga en La Paz, Bolivia, el 15 de enero de 2020. REUTERS/David Mercado

-Usted fue candidato a vicepresidente de Jeanine Añez y actualmente está aliado con Luis Fernando Camacho. ¿Qué opina en relación a su situación jurídica y la de otros “presos políticos”?

Hay un régimen para expresidentes que no se ha cumplido con Jeanine Añez, su detención es completamente ilegal y se la ha utilizado como un trofeo político. En el caso de Luis Fernando Camacho, es un absurdo como se lo ha secuestrado por venganza política, porque él encabezó el reclamo que se hizo en 2019 por el fraude electoral. Se le ha querido dar un escarmiento, una venganza.

-En lo que va de la campaña han surgido polémicas en torno a algunas candidaturas legislativas. Las dos más llamativas, eran personas que fueron sugeridas por Creemos, el partido de Luis Fernando Camacho y usted dijo que no las conocía. ¿Cuál es el acuerdo con Creemos? ¿Van a incidir en la designación de ministros?

El acuerdo es de una participación en el Legislativo pero no en el Ejecutivo. Voy a invitar a la mejor gente para cada uno de los cargos sin interesar de qué partido provienen.

–Otros candidatos plantean postulados similares a los suyos, principalmente en lo que concierne a la economía. ¿Por qué la gente debería votar por usted y no por los otros?

La única garantía de cambiar las cosas es que haya un presidente diferente, que no sea político sino que venga del empresariado. Las personas que nos formamos en este sector tomamos decisiones rápidas, enfrentamos los problemas y buscamos a la mejor gente. En cambio los políticos llaman a sus amigos, postergan los problemas y no los resuelven. Hay una oportunidad de que en Bolivia se hagan las cosas de manera diferente.

En la construcción de la Green Tower, La Paz, una de sus mayores obras inmobiliarias.

-Mucha gente se pregunta esto. En lo personal, ¿por qué Samuel Doria Medina quiere ser presidente si lo tiene todo?

Para mí sería muy cómodo seguir siendo el empresario más grande y exitoso, pero de qué me sirve eso si el país se va a la quiebra. Yo tengo hijos y nietos en Bolivia y no los podría mirar a los ojos si no hago todo lo posible para resolver los problemas del país, y que ellos no tengan que irse a buscar oportunidades y trabajo a otro país.

