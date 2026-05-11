Gobierno anuncia proceso a quienes destrozan las carreteras

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora anunció este lunes que identificará y denunciará a los responsables de dañar las carreteras del país durante los bloqueos para que sean procesados por la justicia.

Asimismo, anunció la habilitación de un grupo de whatsApp con transportistas de todo el país para fortalecer el control social y recibir denuncias.

“En el tema de daño estructural a los caminos, vamos a habilitar este grupo de WhatsApp donde van a llegar los videos, denuncias e identificaremos a los responsables y los pasaremos a la Justicia”, dijo Zamora en conferencia de prensa.

El fin de semana, Zamora compartió un video de un bloqueador usando un taladro para poner fierros y destrozando el asfalto.

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“Estamos haciendo un trabajo en conjunto con los transportistas porque es la única manera de hacer un control social”, explicó el titular de Obras Públicas sobre la coordinación de acciones conjuntas en defensa de las carreteras y el abastecimiento de combustible.

“No solo es un daño estructural a la carretera, sino que es un atentado contra la vida. Imagínense que un transportista con su familia esté pasando y se encuentre con esos fierros, causa un accidente y hasta muertes”, acotó.

Asimismo, la autoridad exhortó a los bolivianos a unirse y evitar que los conflictos con interés político perjudiquen a una gran mayoría de la población.

Reiteró que el Gobierno está abierto al diálogo con todos los sectores sociales y escuchar sus necesidades y buscar soluciones de forma coordinada.

Por segunda semana, varias carreteras del país están bloqueadas, principalmente en el departamento de La Paz. Los movilizados demandan la renuncia del presidente Rodrigo Paz.