Suspenden de sus funciones e investigan al director de Educación de La Paz Basilio Pérez

En reemplazo de Pérez, el Ministerio de Educación designó de manera interina al profesor Víctor Sirpa

eju.tv

El director departamental de Educación de La Paz, Basilio Pérez, fue suspendido del cargo mientras se realiza una investigación administrativa por observaciones en la construcción de una nueva infraestructura de esta institución.

Según la denuncia, no hizo las gestiones para recuperar recursos de tres pólizas de garantía vinculadas a la inversión del anticipo entregado a la empresa constructora, sin que se hayan activado acciones para la recuperación de los recursos ni para la contratación de una nueva empresa que continúe con la obra.

Asimismo, según el Ministerio de Educación, se constató que, pese a contar con financiamiento asignado, el proyecto no fue ejecutado y quedó paralizado, obligando a la institución a operar actualmente en ambientes provisionales de la Escuela Superior de Formación de Maestros “Simón Bolívar”.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La autoridad suspendida incurrió —se denunció— en una omisión funcional al no activar mecanismos para proteger los recursos públicos ni garantizar la continuidad del proyecto, que había sido planificado para ejecutarse entre 2024 y 2026.

En su reemplazo, el Ministerio de Educación designó de manera interina al profesor Víctor Sirpa, quien se desempeñaba como director distrital de Achocalla, informó Bolivia Tv.