Donald Trump: Afirman que la primera dama de Japón fingió no saber inglés para evitar al presidente de EE.UU.

La participación de la esposa del primer ministro japonés, Shinzo Abe, en la Cumbre del G-20 en Alemania hace unas semanas, se ha vuelto viral, pues los usuarios empezaron a afirman que la primera dama fingió no saber inglés para no tener que hablar con Donald Trump.

La especulación empezó luego de que Trump lamentara en una conversación citada por The New York Times que no pudo hablar con Akie Abe debido a que la japonesa no sabía inglés.

El mandatario se sentó junto a la esposa de Abe durante una cena en el marco de la cumbre en Hamburgo.

“Estaba sentada al lado de la esposa del primer ministro Shinzo Abe, quien creo que es un tipo tremendo y ella una gran mujer, aunque no hable inglés”, expresó Trump.

Tras la entrevista, numerosos videos que muestran a Akie Abehablando inglés aparecieron en la red.