Montaño: El puente alterno a Tomatitas es una solución a corto plazo

El transporte advirtió que no hubo una planificación previa de la obra, desde el nivel central señalan que la planificación es competencia de la Gobernación y municipios, y que ellos escucharon a la gente.

Fuente: https://elpais.bo

Ante las críticas que ha vertido parte del transporte sobre el proyecto del puente alterno a Tomatitas, del que advirtieron no va a solucionar la congestión vehicular que existe en esa zona, desde el Ministerio de Obras Públicas salieron a la palestra a defender dicho proyecto, señalando que es una solución a corto plazo tras el colapso del actual puente de Tomatitas.

Cabe recordar que en días pasados, ha sido el representante de la Asociación de Volqueteros del Sur, Gustavo Rodríguez, quien cuestionó el proyecto del puente alterno a Tomatitas, ya que, a su parecer, es una obra sin planificación que no soluciona el tráfico vehicular, ya que no muestra conexión con rutas fundamentales, como la Segunda Circunvalación en Cercado ni en San Lorenzo.

Sobre este tema, ha sido el mismo ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, quien llegó hasta la capital chapaca para aclarar algunos aspectos técnicos que se han considerado para el emplazamiento de dicho puente. Asimismo, atribuyó este tipo de oposición a tintes políticos que vienen del bloque evista y el Comité Cívico.

Montaño manifestó que el tema de “planificación” es una competencia que queda en manos de la Gobernación y gobiernos municipales. Enfatizó que el Gobierno se ha limitado a escuchar la demanda de la población que había advertido el colapso del puente Tomatitas, y es por eso que se viabilizaron las gestiones para invertir 13,4 millones de bolivianos en el puente alterno.

“Es una solución a corto plazo, no es la definitiva, sin embargo, aparecen estos señores a querer oponerse a estas obras, yo le pregunto al señor Gustavo Rodríguez ¿por qué no apareció en la época de la socialización? Cuando nosotros estábamos buscando a los propietarios de los terrenos de todo ese sector para que nos donen, para que nos transfieran, para que hayan los accesos hacia el puente y se pueda unir a la Red Vial Fundamental, no apareció, pero aparece para oponerse”, criticó.

El Ministro manifestó que la solución definitiva es la “gran circunvalación” (diagonal El Rancho-El Portillo), tramo que prevé unir la Red Vial Fundamental N°1 con la N°11, entre los sectores de Pajchani y El Portillo. Enfatizó que con este proyecto se prevé dar una solución al tráfico vehicular.

Montaño explicó que una de las iniciativas que actualmente busca encaminar el presidente Luis Arce, es convertir a Tarija en el departamento líder de la “industria sin chimenea”, como lo es el turismo, por ello es que ahora se hacen las gestiones para concretar el Corredor Bioceánico secundario que fue anunciado en el aniversario de Tarija.