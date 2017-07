Video titulares de noticias de TV – Bolivia, noche del lunes 31 de julio de 2017

Titulares de Televisión Noche 31/07/2017

PAT

Director de Derechos Reales Jorge Bohórquez Torrez, fue detenido en Tarija y trasladado a Santa Cruz a consecuencia de una denuncia del ministro de Justicia, Héctor Arce por los presuntos delitos de corrupción y extorsión.

Aprehenden David Vargas es investigado por uso de influencias, es amigo del ex asesor detenido en Brasil por narcotráfico

Buscan a presunto feminicida, la familia vela los restos de la víctima que deja tres hijos en la orfandad

Ganadero con medidas sustitutivas, el empresario deberá pagar una fianza, se comprobó que las armas tienen registro

Pandilleros homicidas, enfrentamiento entre dos grupos dejó como saldo un muero y cuatro heridos en la ciudad de Cochabamba

Trasplantes que dan esperanza de vida, tres pacientes fueron beneficiados con la donación de tres órganos, uno de ellos el concejal Romel Porcel

Homenaje a Bolivia, los estudiantes marcharán este viernes 4 de agosto, la parada cívico militar se realizará el 5 de agosto el 6 de agosto habrá iza de la bandera y el tedeum

Ultimo vuelo de los aviones T-33. Las naves que fueron utilizadas para proteger el espacio aéreo serán dadas de baja.

Unitel

En la zona de Los Lotes encontraron a una joven inconsciente semidesnuda con signos de vejámenes

Familiares de la mujer hallada sin vida en un residencial, formalizaron la denuncia ante las autoridades, exigen que se esclarezca el caso y encuentren al responsable

Descarta agresión a su hermana, denunciado mostró imágenes y asegura que fue ella quien junto a su esposo lo atacaron, la agresión es motivada a raíz de un conflicto por una herencia

Nueva ubicación del vertedero; debido a las protestas de los vecinos del distrito 14 la presidente del Concejo asegura que el traslado del vertedero de Normandía no podrá ser efectuado antes de finales del 2018

Trabajadores de la UAGRM retoman medidas de presión y anuncian un paro indefinido, porque las autoridades universitarias no cumplieron con el convenio firmado.

Un hombre tiene el 90% de su cuerpo quemado como consecuencia del incendio de su casa en el Plan 3000 su familia necesita ayuda para los gastos médicos.

Colisión múltiple en el norte cinco vehículos se vieron involucrados en un choque en el km 18. El exceso de la velocidad e imprudencia seria la principal causa

Un perro provocó un accidente que dejo como resultado tres personas heridas en ciudad Satélite Norte

La Federación del Transporte Urbano, marchará este martes en contra de su secretario ejecutivo, habrían encontrado hechos irregulares en su gestión

ATB

Detienen a Jorge Bohórquez, director de Derechos Reales, por denuncias de extorsión y corrupción que involucran a tres magistrados

Carretera bioceánica expedita, los trabajadores de la empresa minera Paititi lograron un acuerdo tras mediación del ministerio de trabajo

Confirman dos casos de Hanta Virus, los afectados son dos trabajadores de una hacienda e Guarayos, están internados en el Hospital Obrero y el Hospital Japonés

La policia busca a José Mascaya Cuéllar, acusado de feminicidio de Yaneth Aquino, quien dejo a tres niños en la orfandad

Fuente: PAT, UNITEL, ATB