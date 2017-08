Quiñónez está alegre y motivado

El guardameta de Oriente dijo sentirse a gusto en su nuevo equipo. En poco tiempo se ha ganado el cariño de los hinchas.

DIEZ

Romel Quiñónez lleva tres partidos defendiendo el arco de Oriente y ya goza del cariño de los hinchas, quienes reconocen sus buenas actuaciones y prueba de ello es que solo han recibido un gol. El arquero dijo estar alegre y motivado porque siente respeto por parte de la gente.

“Desde que llegué a Oriente los hinchas me trataron muy bien. No todas las personas estaban de acuerdo con que venga, pero yo me estoy dedicando a trabajar para hacer bien las cosas”, manifestó.

Quiñónez, al igual que sus compañeros, esperan volver con una victoria de Oruro, donde jugarán el domingo (17:15) ante San José. Los albiverdes se entrenarán este jueves.

Fuente: diez.bo