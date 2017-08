Vinculan la tercera muerte en Tarija con helicóptero que reavivó llamas (Video)

El fin de semana se viralizó un video en el que se observa cómo un helicóptero reaviva una llama. Salud informa de otra persona afectada con graves quemaduras.

El helicóptero que reavivó el fuego (captura de video).

Página Siete / Verónica Zapana S. / La Paz

“No es un chiste lo que está sucediendo, mi cuñada esta mal, tiene 85% de mortalidad, por favor pido al ministro (Reymi) Ferreira que nos colabore, el helicóptero es el que ha provocado el incendio que ha envuelto a mi cuñada. Ella ha protegido a la hija del señor comunario”, dice una mujer en medio de llanto en un video difundido por Visión del Sur.

Horas más tarde se confirmó la muerte de la mujer identificada como Barby Urzagaste, una voluntaria que acudió a la serranía de Sama para ayudar a controlar el fuego. El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, informó que se trata de la tercera víctima, ya que el viernes fallecieron la estudiante de la Escuela Básica de la Policía Nedeyra Condorset y el comunario Luis Mendoza.

Ferreira afirmó que “este accidente se tiene que investigar”, porque ocurrió en la mañana entre las 10:00 y 10:30 y durante todo el día no han recibido ninguna solicitud de ayuda. Sin embargo, ayer a eso de las 10:30 hubo el requerimiento del avión. “A las 11:30 falleció”.

Según los familiares, la mujer fue víctima de las llamas reavivadas por el helicóptero que sobrevolaba el sector.

Desde el sábado en la mañana circula en las redes sociales un video que dura exactamente un minuto con 25 segundos. En él se observa cómo un helicóptero se acerca a un lugar donde se ve sólo humo. La aeronave desciende un poco y por el espacio de medio minuto se mantiene en ese lugar, y luego al reavivarse las llamas se eleva nuevamente y se aleja.

El que tomó el video protesta: “(el piloto) ha hecho encender más bien el fuego…”.

Ferreira dijo que el video, “que de paso está editado”, hace ver “como que estamos matando gente. Hay campaña de desprestigio fuerte contra el Gobierno”, dijo, y acotó que no se trata de “acusar así no más”. Además, explicó que el lugar donde se ve el helicóptero no es Lazareto, lugar donde según el reporte médico falleció Urzagaste. “Hemos explicado que para que sea efectivo (el trabajo, el piloto) debía bajar más, poniendo en riesgo su vida, nadie valora eso. Entre los tres helicópteros que han trabajado han apagado 34 focos de calor”, añadió. Además, aseguró que nadie grabó al mismo helicóptero que retornó al lugar a ” terminar de apagar el foco”.

Sin embargo, reiteró que se investiga el hecho y si hay responsabilidades “no se va a encubrir”, obviamente “son errores”.

En tanto, la ministra de Salud, Ariana Campero, informó que en el Hospital San Juan de Dios hay otra víctima con quemaduras en un 45% de su cuerpo.

Se confirma el deceso de una tercera víctima por el incendio en las serranías de Sama, Tarija

El Ministerio de Defensa investigará las causas del deceso de esta persona, que sufrió quemaduras en el 80% de su cuerpo.

Imágenes del incendio en la Reserva de Sama – Tarija. Foto: Gobernación de Tarija

La Razón Digital / Ángela Villafán / La Paz

Barby Urzagaste, voluntaria que cooperaba en las tareas de sofocar el incendio desatado en las serranías de Sama (Tarija), falleció al mediodía de este domingo producto de las graves quemaduras que sufrió, constituyéndose en la tercera víctima fatal del siniestro. La información fue confirmada por el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, quien dijo que se investigan las causas.

“Nos han informado que el incendio que activó uno de los helicópteros habría causado las quemaduras de la señora (Urzagaste). Pero según el reporte preliminar el transporte habría estado en otra localidad, no en Lazareto donde se encontró a la señora con el 80% de quemaduras en su cuerpo. Investigaremos la situación, pero el video que circula en las redes sociales (sobre un helicóptero que aviva las llamas) ha sido cortado de forma alevosa y no muestra cómo la nave vuelve y apaga el fuego”, indicó Ferreira.

El siniestro comenzó el miércoles en las serranías de Sama en Tarija y consumió al menos 8.500 hectáreas. Los focos de incendio continúan pese al esfuerzo de miles de personas que operan desde el cielo y la tierra para extinguir las llamas.

La primera víctima del incendio fue el campesino Juan Mendoza, habitante de Guerrahuayco, y la segunda, una alumna de la Escuela Básica de la Policía, Nedeyra Condorset. Ambos fallecieron tras caer al vacío en su intento de huir del fuego que combatían.