Vaticinan un nuevo año conflictivo y de cambios en Bolivia

EL FUTURO DEL PAÍS Y CHUQUISACA EN LA LECTURA DE LAS CARTAS DE LOS ARCANOS

Vaticinan un nuevo año conflictivo y de cambios

¿Qué nos depara el próximo año?

Desequilibrio e inconformidad con el mandato del partido oficialista, más desastres naturales en la región y un club Universitario otra vez en riesgo son algunas predicciones para este 2018.

Con lo mucho o poco recibido, el Año Nuevo está en puertas y para conocer algunas predicciones sobre el futuro de diferentes temas, CORREO DEL SUR visitó a Mary, una reconocida tarotista que en general vaticina una gestión difícil para el país y la región.

“Va a haber bastante convulsión, tenemos un año realmente complicado. Veo un periodo de calma a partir de medio año, pero al finalizar hay una división, como la separación de un sector del Gobierno que por el momento es afín a su mandato y esto puede determinar una situación coyuntural muy complicada para el país”, develó Mary, en la lectura de cartas de los Arcanos mayores.

Añadió que será un año con bastantes movilizaciones que, en su momento, el Gobierno sabrá apaciguar. No obstante el conflicto médico por el rechazo al artículo 205 del nuevo Código Penal persistirá pese a una conciliación que no pinta como definitiva, por lo menos hasta mediados de abril, para cuando la tarotista ve a un sector salud escindido. El problema podría reactivarse y a los galenos se sumaría otro sector social, lo que dejará al país “a un pelo” de una confrontación, aseguró.

Por otro lado, auguró también una situación económica complicada ya que en el primer semestre, según la partida de los Arcanos, habrá cambios económicos que afectarán a la canasta familiar.

La siguiente mezcla fue para consultar sobre la Justicia. Desde la posesión de los nuevos magistrados, vaticinó una justicia confundida, pues surgirán denuncias en contra de altas autoridades del Órgano Judicial. Agregó que la carga procesal aumentará todavía más por lo que predijo “bastante trabajo” especialmente para el Tribunal Constitucional Plurinacional.

“La justicia empeorará por las nuevas leyes que vayan a entrar en vigencia y que tienen o son contrarias a lo que resulta la Constitución Política del Estado”, añadió.

EN CHUQUISACA

Luego de una época dura para Chuquisaca por el comportamiento climático anormal, Mary avisó que habrá más granizadas y muy fuertes en otros municipios. Sucre se salvará esta vez. No obstante, vaticinó desbordes de ríos que afectarán a la producción agrícola y vacuna e incluso uno de los municipios podría sumirse en luto, dijo. Por consiguiente, la cosecha no será positiva, porque la tierra no estará lista.

En cuanto al megacampo gasífero Incahuasi, presagió que en 2018 habrá cierto silencio. “Una buena temporada parece que las cosas fueran a tomar calma, pero también va a haber desequilibrio y va a haber peleas interdepartamentales”, acotó.

Según la lectura de cartas, el gobernador Esteban Urquizu dejará al Primer Mandatario tratar el asunto directamente con Santa Cruz. Este y otros temas harán que la gente muestre descontento, comentó.

Tampoco le auguró buena luz al revocatorio. “Hay dos personas (en el poder) que conversan mucho sobre la conveniencia momentánea de mantener a las autoridades en el lugar que están”, explicó al referirse también a la gestión del alcalde Iván Arciénega. Habrá “mucha disconformidad en la gestión del Gobernador y del Alcalde”, pero ambos concluirán sus gestiones, anunció.

Con la pretensión de buscar soluciones para Sucre, el burgomaestre hará muchos viajes este nuevo año, tal vez buscando cooperación pero tampoco logrará mucho avance; por algún sector los periplos serán tomados como evasión de responsabilidades. Tropiezos no faltarán y seguirán las demandas del pueblo sobre la ejecución de obras, dijo Mary.

Presagió un problema serio con el agua, pese a los proyectos que fueron anunciados como una solución para la escasez, principalmente en las zonas altas de la Capital; habrá retrasos y no se producirán los avances que se esperan.

¿Y UNIVERSITARIO?

En cuanto al club Universitario, anunció un cambio en la dirigencia a raíz de una acusación más o menos desde abril, lo que pondrá otra vez en la cuerda floja su permanencia en la Liga Profesional de Fútbol Boliviano. Vaticinó por lo menos dos cambios relativamente seguidos en la Dirección Técnica, en un intento desesperado de salvar a la “U”. “No veo que Universitario pueda mantenerse en la Liga”, sentenció.

En cuando a la Universidad San Francisco Xavier, señaló que enero y febrero serán los meses más complicados, pues sus cartas le revelaron movilizaciones estudiantiles por descontentos con docentes o temas judiciales a finales del primer mes, temporada del examen de admisión, entre otros asuntos que pondrán en peligro el curso normal del calendario académico, finalizó.

¿Y EL AÑO PASADO?

A fines de 2016, CORREO DEL SUR acudió al curandero amauta Juan Condori, quien vaticinó un 2017 regular para el país y la región, sin grandes desastres naturales, más lluvias, mejor producción, una economía estable y la habilitación del presidente Evo Morales a una posible reelección. Entonces también pronosticó que Chuquisaca seguiría sin obtener beneficios del campo Incahuasi y que la situación de la Fábrica Nacional de Cemento S.A. (FANCESA) sería buena.

Condori sí acertó con la habilitación del Presidente a la reelección pese a que la Constitución lo prohíbe y con los nulos beneficios de Incahuasi, otorgado en su totalidad a Santa Cruz por un estudio de campos compartidos observado y en los últimos días anulado por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que también paralizó la entrega de regalías a Santa Cruz.

Falló al pronosticar un buen año para FANCESA –fue todo lo contrario en ventas en Santa Cruz– y más lluvias –hubo sequía–, mientras que en los demás temas fue muy general y su evaluación depende de cada mirada.

Correo del Sur / Sucre