En plena temporada, el Casino de Mar del Plata cerró sus puertas por un día

Es por un paro de los trabajadores. Ocurre luego del anuncio del gobierno bonaerense de cerrar las salas de Necoche, Valeria del Mar y Mar de Ajó.

Paro y protesta en el casino de la ciudad Mar del Plata. (Foto: Maxi Failla)

No es una noche típica en el centro marplatense. El Casino Central, uno de los íconos de esta ciudad, está cerrado. Las persianas están bajas y un cartel explica por qué: “No al cierre de los casinos del estado provincial”, dice.

Sus trabajadores, nucleados en la Asociación de Empleados de Casinos Nacionales (AECN) y en la Asociación Gremial de Administración, Maestranza y Servicios de Casinos (AMS), impulsaron lo que definieron como un “cese total de actividades”.

Por eso hoy a las 11 de la mañana, horario habitual de apertura, el casino no abrió sus puertas, y así continuará hasta las 4 de la madrugada, horario en el que cierra a diario.

Según explicaron desde los gremios, la medida se tomó “para frenar esta avanzada privatista” luego de que la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, anunciara el cierre de tres casinos y un bingo que dependen de la Provincia.

En rigor, los gremios instaron a los trabajadores del casino a presentarse en sus horarios habituales de trabajo y a realizar un “quite de colaboración”.

“Fichamos pero no nos presentamos en nuestros puestos, y entonces por seguridad el casino baja las persianas”, explicó a este diario una trabajadora que participó de la movilización que realizaron unos 500 empleados del Casino Central por el centro marplatense esta noche.

Se acercaron casineros -y banderas- de Necochea, Mar de Ajó y Sierra de la Ventana, entre otros establecimientos dedicados al juego que dependen de la Provincia.

“Le decimos a la gobernadora que no vamos a permitir este atropello, no vamos a permitir que pretendan cerrar los casinos. Lo vamos a seguir haciendo, y si es necesario, vamos a ir todos juntos a La Plata”, dijo sobre el escenario de la manifestación Daniel Méndez, titular de AECN. Fue casi al final, antes de que muchos de los presentes cantaran por última vez: “Unidad de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode, se jode”.

Esta vez, el ruido de la rambla marplatense no venía de los parlantes que pasan cumbia o chamamé para que los turistas bailen, sino de una movilización que alteró el funcionamiento habitual en uno de los edificios emblemáticos de esta ciudad, y que promete crecer. Mientras tanto, las apuestas de los turistas deberán esperar hasta mañana.

