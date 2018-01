Informe de inteligencia militar concluye que sobrevuelo de aviones chilenos en Oruro es falso

Informe de inteligencia militar concluye que denuncia respecto a vuelos de aviones chilenos es falsa

Los investigadores recogieron testimonios de pobladores de la ciudad Oruro, de todos los centinelas y guardias de las unidades militares del Ejército y las Fuerza Aérea Boliviana (FAB) que están acantonadas en esa latitud del país.

La Razón Digital / Rubén Ariñez / La Paz

“No hay tal sobrevuelo”. A esa conclusión llegó un informe de Inteligencia de las Fuerzas Armadas que indagó entre ayer y este martes la denuncia de una supuesta incursión de aeronaves de Chile a cielos de Oruro en diciembre.

“No hay un solo indicio siquiera que puede decir que esta noticia falsa sea cierta. Por lo tanto, la descartamos, pero el Presidente actuando responsablemente, sea el ciudadano que sea, peor si tiene cobertura de prensa, ordenó la investigación y se lo ha hecho”, señaló este martes el ministro de Defensa, Reymi Ferreira.

Los investigadores recogieron testimonios de pobladores del departamento de Oruro, de todos los centinelas y guardias de las unidades militares del Ejército y las Fuerza Aérea Boliviana (FAB) que están acantonadas en esa latitud del país y que prestan servicio las 24 horas del día.

Además, lamentó que se usen ese tipo de informaciones para intentar generar “fricción” con Chile y aseguró que la responsabilidad del Gobierno y su despacho es atender denuncias de esas características, más si se trata de la vulneración de la soberanía del país.

El presidente Evo Morales instruyó el lunes la investigación enterado de una denuncia publicada por el rotativo El Diario de La Paz, que daba cuenta que una “cuadrilla” de aviones había sobrevolado de forma irregular esa región entre las 03.00 y las 04.00 de la madrugada del lunes 18 de diciembre.

La denuncia estaba sustentada en la versión del investigador orureño Eddy Velasco, según la nota periodística publicada el lunes.

“No hay un solo testimonio que acredite ni siquiera el ruido de esos aviones, no hay un solo documento, un solo sustento. El registro de aeronáutica boliviana tampoco indica ningún movimiento de ese tipo”, señaló Ferreira.

No obstante, desveló “que esta no es la primera denuncia que no tiene sustento” y detalló que en anteriores oportunidades se denunció la construcción de pozos de agua y zanjas en territorio boliviano y el desvío de caudales hacia territorio chileno.

“Muchas de estas noticias que buscan fricción con Chile están promovidas por contrabandistas, por ejemplo lo de las zanjas, porque es una amenaza para su actividad delictiva”, indicó el titular de Defensa. (09/01/2018)

Ferreira: sobrevuelo de aviones chilenos en Oruro es falso

Ayer el presidente Evo Morales solicitó al Ministerio de Defensa que inicie una investigación por el presunto sobrevuelo de aviones chilenos en el espacio aéreo nacional.

Página Siete / Pamela Pomacahua / La Paz

El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, informó que el sobrevuelo de aviones chilenos en territorio boliviano, específicamente en cielo orureño, que denunció el investigador Eddy Velasco, es falso, toda vez que no hay sustento legal para afirmar que este evento se suscitó.

La aclaración de Ferreira surge un día después de que el presidente Evo Morales solicitara al Ministerio de Defensa que inicie una investigación por el presunto sobrevuelo de aviones chilenos en el espacio aéreo nacional.

“Queremos decir que esta no es la primera (denuncia) y podemos sustentar la información que nos dio la Fuerza Armada y nuestro servicio de inteligencia de que es falsa”, dijo Ferreira en conferencia de prensa.

Indicó que la versión del sobrevuelo se dio a raíz de unos ruidos de aviones. “No hay testimonio que acredite ruido de esos aviones… lo cierto es que en función a un ruido se dice que son aviones y se dice que son militares y es mas se dice que es una cuadrilla de la Fuerza Aérea chilena”, dijo Ferreira.

Velasco denunció al periódico El Diario que una escuadrilla de aviones de la Fuerza Aérea Chilena sobrevoló Oruro durante la última quincena de diciembre de 2017.

“Varios ciudadanos pudimos ver a una escuadrilla de varios aviones de la Fuerza Aérea Chilena en un simulacro de bombardeo aéreo sobre la ciudad de Oruro, zona este a zona sudoeste”, contó Velasco a dicho medio, que respecto a este último avistamiento señaló que fue el pasado 18 de diciembre entre las tres y cuatro de la madrugada, aproximadamente.