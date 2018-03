33 jóvenes cumplen su sueño de estudiar y ejercer una carrera profesional

· Fundación VIVA y Fundación Amigarse apoyan esta iniciativa hace 8 años.

Fundación VIVA y Fundación Amigarse trabajan de manera conjunta hace ocho años con el programa “Luz de Luna”, iniciativa que busca apoyar a jóvenes de escasos recursos que desean estudiar una carrera profesional. Es importante destacar que al momento se ha beneficiado a más de 200 jóvenes de los departamentos de Santa Cruz, Tarija, La Paz, Chuquisaca y Potosí, de los cuales 33 recibieron el apoyo de Fundación VIVA.

“Desde un principio, nos enamoramos del proyecto Luz de Luna y empezamos a apoyar a 20 jóvenes; al poco tiempo, al ver los resultados, decidimos continuar, de pronto estábamos financiando a 33 Luz de Luna. Al transcurrir los años hemos visto graduarse a profesionales brillantes, con tesis sobresalientes, algunos ya trabajando y con resultados muy tangibles. Como Fundación, creemos que son pocos los proyectos que nos permiten, con estos montos, tener un resultado tan exitoso” señaló Claudia Cárdenas, Directora Ejecutiva de la Fundación VIVA

Cárdenas agregó que el apoyo que brinda Fundación VIVA no sólo consiste en un aporte económico, sino que también realiza seguimiento periódico a las calificaciones de los estudiantes, los acompaña a talleres de capacitación complementaria a su carrera, interactúa con ellos, genera lazos de amistad y los acompaña a sus actos de graduación.

HABLAN LOS BENEFICIARIOS

Jimena Balcera Serrudo (26)

Profesión: Arquitecta, titulada en la Universidad San Francisco Xavier (Chuquisaca)

“Lograr la licenciatura en Arquitectura por excelencia académica me permitió acceder a una beca para maestría en Proyectos de Arquitectura. Actualmente trabajo de manera independiente en diseño de arquitectura y maquetas, lo que me permite sustentarme económicamente. También estoy cursando la carrera de Derecho, cumpliré el tercer año. Asimismo, me dedico a encaminar mi empresa de diseño y construcción”.

Domingo Tórrez (64)

Profesión: Técnico en Perito en Entidades Financieras, titulado en el Instituto Domingo Savio (Santa Cruz)

“Las capacitaciones y talleres sobre diferentes temas me sirvieron de mucho; así como también compartir con otros Luz de Luna de diferentes departamentos. Me siento orgulloso porque me titulé como Técnico de perito en banca; estoy cursando la segunda carrera, que es Contabilidad Pública, en la universidad Nur”.

“Actualmente trabajo en mi comunidad, en el área de sanidad y nutrición. Mi visión es ampliar la pecuaria en ganado de doble propósito para sustentar a toda la familia y trabajar en la Alcaldía de mi municipio para apoyar con mis conocimientos”.

Guillen Marvin Flores Cruz (35)

Profesión: Bioquímico, titulado en la Universidad Autónoma Misael Saracho (Tarija)

“Yo ingresé al Programa Luz de Luna en una etapa muy complicada de mi vida, cuando no podía conseguir trabajo por el tiempo de internado que tenía en el último año de mi carrera”.

“El apoyo económico que la Fundación VIVA brinda a los estudiantes y el proceso de seguimiento académico que realizan los responsables de AMIGARSE, que siempre están prestos para darnos un consejo, una voz de aliento para seguir adelante en función de nuestras metas, que es de vital importancia”.

“Entre mis logros puedo mencionar el título como licenciado en Bioquímica, en la ciudad de Tarija; posteriormente realicé un diplomado en Educación Superior en la ciudad de Santa Cruz; luego, una maestría en Microbiología Clínica. Actualmente estoy trabajando en la Caja Nacional de Caminos, ciudad de Oruro; soy encargado del laboratorio. Mi proyecto a futuro es emprender mi propio laboratorio”.

FUNDACIÓN VIVA

VIVA creó en 2008 la Fundación VIVA para desarrollar y ejecutar sus políticas de Responsabilidad Social Empresarial. Esta decisión se toma como un compromiso sostenible de VIVA con la sociedad boliviana, sustentado por una conducta responsable que involucra a toda la organización.

Su principal objetivo es contribuir a mejorar las condiciones de vida de los sectores sociales más desprotegidos, a través del apoyo y desarrollo de programas y proyectos sostenibles en las áreas de educación, seguridad ciudadana, medio ambiente, deportes y cultura.

PROGRAMA “LUZ DE LUNA”

El programa “Luz de Luna” nació el año 2008 como una provocación a empresas, universidades y ciudadanos para que apuesten por el desarrollo humano aplicando la filosofía de responsabilidad social empresarial, beneficiando a jóvenes con probadas potencialidades, comprometidos con su sociedad, con visión de cambio y con espíritu de superación.

Las principales obligaciones de “Luz de Luna” son mantener buenas relaciones con su entorno, obtener buenas calificaciones, cumplir con horas de voluntariado, asistir obligatoriamente a las jornadas de capacitación, a la reunión anual Eclipse Lunar y presentar informes del proceso. Al completar sus estudios, una vez que cuenten con ingresos estables, deben firmar el convenio “Dame la mano querido hermano”, que beneficia a un nuevo “Luz de Luna”.

El programa “Luz de Luna” otorga durante toda su vida universitaria un bono Luz, capacitación integral, apoyo sicológico y seguimiento académico. Durante el proceso se trabaja inculcando principios y valores, autoestima, autoconocimiento y autorregulación, compromiso social y visión de cambio, apostando por liderazgos resilientes acordes con los desafíos del siglo XXI.

Para mayor información escríbanos a: info@amigarse.org o visite nuestra página: www.amigarse.org. Telf. 591-3-3313811 o www.fundacionviva.org