Manchester United dejó libre a Zlatan Ibrahimovic “de forma inmediata”

Manchester United decidió rescindir con efecto inmediato el contrato del sueco Zlatan Ibrahimovic, que tenía vigencia hasta el 30 de junio. El futuro del delantero de 36 años estaría en la Major League Soccer de Estados Unidos.

“Manchester United confirma que decidió la finalización del contrato de Zlatan Ibrahimovic con efecto inmediato. Todos en el club desean agradecer a Zlatan por su contribución al equipo desde su llegada y le desean lo mejor para el futuro”, informó el club a través de un comunicado oficial publicado en su sitio web.

#MUFC has agreed to the termination of Zlatan Ibrahimovic’s contract with immediate effect.

Club statement: https://t.co/F0vdXLBPFA pic.twitter.com/ISJVCCjYre

