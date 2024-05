Advierten que solo los concejos municipales tienen competencia para subir los pasajes

Los choferes contemplan un alza de tarifas en diferentes regiones del país y señalan que el sector público se agarra de un artículo de la Ley General del Transporte para regular sus tarifas.

Fuente: Unitel

El concejal cruceño Juan Carlos Medrano, de la bancada de Comunidad Autonómica (C-A), manifestó que los concejos municipales son los únicos que tienen competencia para aprobar un alza de pasajes del transporte público, que ha sido anunciada por los choferes del país la tarde de este viernes.

“Esto va a convulsionar al país, no estamos en una situación económica agradable como para pedirle al vecino que pague más por el precio del pasaje”, manifestó Medrano, en medio de esta situación que tiene en alerta a los usuarios del transporte público.

La autoridad recordó que el transporte ha tenido una demanda mucho más alta de pasajeros en estos últimos 10 años, por lo que considera que la medida es arbitraria y atenta contra la economía de las familias.

“Como concejales municipales no la vamos a aceptar ni va a votar a favor del alza del precio del pasaje y los únicos que pueden -mediante ley- modificar el precio somos los concejales y no lo vamos a hacer. Es una medida egoísta y esperamos que los transportistas den un paso atrás porque creemos que no es el momento de tomar esta decisión”, espetó el legislador.

Mientras tanto, el secretario ejecutivo de la Confederación Nacional de Choferes, Lucio Gómez, exigió que las alcaldías cumplan la Ley General del Transporte y presenten sus estudios de costos para abordar este asunto.

Gómez criticó que las alcaldías “quieren agarrarse” de uno de los puntos de la Ley general del Transporte sobre la regulación de tarifas y dicen que del resto de los artículos de la norma “se hacen los que no entienden”.

Medrano consideró que los transportistas están siendo irresponsables con esta medida y reiteró que Santa Cruz no va a aceptar y los concejales no van a aprobar ningún incremento y menos si se toma en cuenta que hay familias numerosas que apenas pueden costear los pasajes.

“El transporte no ha mejorado ninguna de sus unidades, al menos en estos últimos años, lamentablemente son las promesas que siempre escuchamos de parte de ellos de que van a mejorar el barrio automotor. Si quisieran hacerlo ya lo hubiesen hecho”, concluyó el concejal.