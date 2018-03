María Magdalena, la historia jamás contada

Del director de Lion se presenta la historia jamás contada de una mujer olvidada por la historia. María Magdalena, protagonizada por los nominados al Oscar, Rooney Mara y Joaquin Phoenix.

SINOPSIS

Película no recomendada a menores de 7 años

Relato de la historia bíblica desde el punto de vista biográfico de María Magdalena (Rooney Mara), una joven mujer que busca dar un nuevo sentido a su vida. A pesar de las jerarquías y reglas impuestas por su época, María Magdalena se atreve a desafiar a su familia y unirse a un nuevo movimiento social liderado por Jesús de Nazaret (Joaquin Phoenix). La joven no tardará en encontrar su sitio en este nuevo camino que les llevará hasta Jerusalén. Retrato auténtico, único y humanista de una de las figuras espirituales más enigmáticas e incomprendidas de la historia.

Garth Davis (Lion) dirige este drama bíblico, que cuenta con un guión escrito por Helen Edmundson (An Inspector Calls) y Philippa Goslett (How to Talk to Girls at Parties). El reparto protagonista está encabezado por Rooney Mara (A Ghost Story, Carol) como María Magdalena y Joaquin Phoenix (Irrational Man, Puro vicio) como Jesús. Además el filme cuenta con los actores Chiwetel Ejiofor (Doctor Strange (Doctor Extraño), 12 años de esclavitud), Ryan Corr (Hasta el último hombre, El maestro del agua), Tahar Rahim (Reparar a los vivos, Los anarquistas), Ariane Labed (Assassin’s Creed, Langosta) y la joven Shira Haas (La casa de la esperanza).