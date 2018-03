“Me recuerdas a mi hija”… estrella porno detalla su escabroso encuentro sexual con Trump

La estrella porno Stormy Daniels “soltó la sopa” en el programa 60 Minutos con el periodista Anderson Cooper el domingo en la noche, contando detalles de su encuentro sexual con el ahora presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Daniels, cuyo nombre real es Stephanie Gregory Clifford, también afirma que un hombre misterioso la amenazó a ella y a su hija pequeña en 2011 después de que trató de exponer su cita del 2006 en una lucrativa entrevista en una revista, y que guardó silencio hasta ahora por miedo.

“Deja a Trump solo. Olvida la historia. Es una hermosa niña. Sería una pena que le ocurriera algo a su madre”, comentó Daniels a Cooper, sobre el encentro que tuvo con el amenazante hombre.

Daniels afirmó que conoció a Trump en un torneo de golf de caridad en Lake Tahoe, donde luego tuvieron relaciones sexuales sin protección. Cuenta la actirz que en la habitación había una revista con una foto de él y que le dio par de nalgadas con la misma.

“Habló sobre sí mismo y se jactó de su foto en la portada de una revista. Alguien debería tomar esa revista y azotarla con ella”, afirma Daniel que le dijo a Trump.

“No lo harías” – dijo Trump- a lo que ella respondió “entrégalo”.

“Así que se dio la vuelta y se bajó un poco los pantalones -ya sabes, llevaba puesta la ropa interior y esas cosas- y le di un par de palmadas”, le dijo Daniels a Cooper.

Después de la “nalgada”, Daniels describe cómo Trump dejó de hablar de sí mismo. Ella dijo: “Él me preguntó cosas y le pregunté cosas y se volvió más apropiado… estaba como, ‘Wow, tú– eres especial. Me recuerdas a mi hija. Eres inteligente y hermosa, una mujer a tener en cuenta, y me gustas. Me gustas’”, afirmó Daniels.

Trump luego le dijo que podría estar en el programa Celebrity Apprentice, pero le preocupaba que NBC tuviera dudas sobre la aparición de una estrella porno.

“Tengo una idea, cariño. ¿Alguna vez considerarías continuar y ser un concursante?, vas a sorprender a mucha gente, eres inteligente y no sabrán qué esperar”, habría comentado Trump.

Daniels le dijo a Cooper que habían tenido relaciones sexuales sin protección poco tiempo después.

Fuente: DailyMail

Fuente: lapatilla.com