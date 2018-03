Un ingeniero reportó grietas en el puente de Miami a un funcionario del Estado dos días antes de la tragedia

“Le hemos echado un vistazo y, pues, obviamente algunos arreglos se tendrán que hacer pero en lo que se refiere a la seguridad no vemos que haya ningún inconveniente entonces no estamos preocupados por eso. Sin embargo, la grieta no es algo bueno y es algo que se tiene que, tú sabes, arreglar”, continuó el ingeniero en el mensaje de voz.